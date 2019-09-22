МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «МОЛОДЕЖЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ»

Источник материала: Кировец

Могилевская область сегодня присоединилась к республиканской акции «Молодежь за безопасность». Проект, приуроченный ко Дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, продлится по 15 октября. Об этом сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.





Акция в регионе предполагает три этапа: шефский, развлекательно-обучающий и имиджевый.

С 23 сентября по 1 октября с благотворительно-шефской миссией спасатели и активисты БМООСП отправятся к тем, кто действительно нуждается в помощи: в многодетные семьи, к ветеранам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Фронт работы значителен: установка автоматических пожарный извещателей, заготовка дров, уборка территории и другие работы, которые под силу юным спасателям. В единой связке со спасателями выступят представители «Красного Креста» и Белорусского добровольного пожарного общества. 1 октября, в Международный день пожилых людей, будут организованы массовые мероприятия: ярмарки безопасности, конкурсы «СуперСТАР» и др.

С 2 по 9 октября в общеобразовательных учреждениях, социальных приютах, домах-интернатах проведут мероприятие под названием «День рождения БМООСП! Празднуем вместе!». В программе — презентации организации и журнала «Юный спасатель», конкурсы, творческие номера, демонстрации тематических видеофильмов.

10-15 октября на открытых площадках, в местах массового пребывания людей (центрах детского творчества, Дворцах молодежи, кинотеатрах, актовых залах, ДК, парках и т.д.) будут организованы концерты, включающие творческие номера активистов БМООСП, пресловутый и всеми любимый КВН, викторины, лотереи и др.

Особая фишка нынешней акции — «Осенний бал юных спасателей». На празднике, помимо вальсирования и танцевально- конкурсной программы, будут и торжественные моменты: награждение активистов БМООСП, представителей сферы образования, посвящение юных спасателей в ряды БМООСП и вручение им членских билетов.

Летопись движения юных пожарных ведется с 30-х годов прошлого века, а организационное объединение между уже существующими клубами юных спасателей-пожарных, как общественной структуры, произошло 14 октября 2001 года, когда и была создана Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Могилевское областное отделение БМООСП было создано 12 ноября 2002 года. Сегодня численность организации в Могилевской области – более 24 тыс. юношей и девушек.