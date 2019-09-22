Самый дорогой фильм в истории российского кино с Джеки Чаном стал любимчиком минчан

Источник материала: Tut.by

Бывает же: у нас нет единого лидера проката за прошлую неделю! Просто во всех кинотеатрах минчане смотрели совершенно разное кино, но в особом почете — премьерные фильмы. Вы все правильно поняли: AFISHA.TUT.BY делится традиционным списком самых кассовых картин в минских кинотеатрах.

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen «Тайна печати дракона» «Оно-2» Yesterday «Однажды в… Голливуде» «Стриптизерши»

Кадр из фильма «Тайна печати дракона» На первую строчку взлетела «Тайна печати дракона» — премьера российско-китайского производства. Несмотря на гигантский бюджет проекта (почти 50 миллионов долларов), фильм крайне неудачно стартовал в Китае. А вот минский интерес к свежему костюмированному приключению со Шварценеггером и Джеки Чаном — на лицо! И да: это самый дорогой российский фильм. Из новенького в топе — музыкальная комедия Дэнни Бойл про любовь и «битлов». Остальные фильмы в списках фаворитов не новички, Тарантино держится в лидерах так и вовсе второй месяц (в прокате — до 2 октября).

«КиноМинска» «Оно-2» «Тайна печати дракона» Yesterday «Щегол» «Стриптизерши»

Кадр из фильма «Оно-2» В кинотеатрах сети «КиноМинска» лидерство сохранил сиквел хоррора «Оно» — фильм, кстати, попал в наш топ самых мерзких ужастиков , с которых минчане чаще всего сбегали из кинотеатров. «Тайна» и битлофильская комедия до первого места не дотянули, но обогнали «Щегла» по суперпопулярному роману Донны Тартт, а еще комедию про стриптизерш с Джей Ло в великолепной форме.

Falcon Club Бутик Кино «Стриптизерши» «Однажды в… Голливуде» Yesterday «Тайна печати дракона» «Щегол»

Кадр из фильма «Стриптизерши» А вот где по достоинству оценили великолепную форму Джей Ло — в мультиплексе Falcon Club Бутик Кино комедия стала первой (кстати, уже вторую неделю подряд). Новый Тарантино сбросил «Оно-2» со второго места и, похоже, вообще из списка кассовых фильмов. Про остальные картины вы уже что-нибудь да знаете.

Бонус. Фильм недели от AFISHA.TUT.BY

Ни в один из топов не попал премьерный «Зеровилль» (для белорусскоязычных есть своя версия — «Нулявуд» ).



Кадр из фильма «Зеровилль»

«К черту цельность!» — скажет персонаж «Зеровилля». У режиссера Джеймса Франко и вправду получилось очень неровное кино, одновременно ироничное и меланхоличное. AFISHA.TUT.BY уже рассказывала , зачем вам брать билеты на двухчасовой сеанс агрессивного панк-рока и абстрактного монтажа.

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