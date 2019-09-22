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Погба купил сторожевую собаку за 18 тыс. долларов. Он боится фанатов своей команды
Источник материала: Tut.by
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку из-за агрессивного отношения некоторых фанатов клуба,
По информации английских источников, собака породы ротвейлер, приобретенная у специальной фирмы, обошлась французу в 18 тысяч евро.
Причиной такой покупки стало недовольство отдельных болельщиков игрой Погба и появление надписи «Pogba Out» перед базой «МЮ».
Сообщается, что ранее собак у той же фирмы приобрели одноклубники Погба Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.
Погба пропустил последний матч «МЮ» в чемпионате Англии из-за травмы. Встреча с «Вест Хэмом» закончилась для «красных дьяволов» поражением со счетом 0:2.
Возможно, Погба успеет восстановиться к матчу третьего раунда Кубка лиги против «Рочдейла», который состоится 25 сентября.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку из-за агрессивного отношения некоторых фанатов клуба, сообщает «Матч ТВ».
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