Погба купил сторожевую собаку за 18 тыс. долларов. Он боится фанатов своей команды

Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку из-за агрессивного отношения некоторых фанатов клуба, сообщает «Матч ТВ» .



Фото: Reuters

По информации английских источников, собака породы ротвейлер, приобретенная у специальной фирмы, обошлась французу в 18 тысяч евро.

Причиной такой покупки стало недовольство отдельных болельщиков игрой Погба и появление надписи «Pogba Out» перед базой «МЮ».

Сообщается, что ранее собак у той же фирмы приобрели одноклубники Погба Маркус Рэшфорд и Фил Джонс.

Погба пропустил последний матч «МЮ» в чемпионате Англии из-за травмы. Встреча с «Вест Хэмом» закончилась для «красных дьяволов» поражением со счетом 0:2.

Возможно, Погба успеет восстановиться к матчу третьего раунда Кубка лиги против «Рочдейла», который состоится 25 сентября.