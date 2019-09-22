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Роман Головченко: молодые люди могут себя реализовать не только в ПВТ, но и в оборонном секторе экономики

23.09.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности. Об этом заявил 23 сентября Президент, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: молодые люди могут себя реализовать не только в ПВТ, но и в оборонном секторе экономики

В ходе встречи Президент интересовался выполнением отдельных поручений и в целом ситуацией в оборонке.

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Роман Головченко также доложил Президенту о ситуации на отдельных предприятиях. До недавнего времени была сложная обстановка на авиаремонтном заводе в Орше. Специалисты ведомства провели масштабную работу, в итоге сейчас предприятие в два раза нарастило объемы производства. На завод вернулись заказчики, а в цехах ремонтируют вертолеты для стран Азии, Африки и Америки. В целом отрасль развиваются динамично, а наши разработки и технологии приносят прибыль и пользуются спросом за рубежом.

Роман Головченко: молодые люди могут себя реализовать не только в ПВТ, но и в оборонном секторе экономики

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета:
В целом во всей системе по нашим оценкам работают порядка 30 тысяч человек. Это количество растет, создаются новые рабочие места – это очень хорошо. Появляются такие новые динамично развивающиеся предприятия, которые осуществляют высокотехнологичные разработки, которые востребованы не только за рубежом, но и в нашей стране.

Поэтому молодые люди, кто имеет техническую направленность, могут себя реализовать не только в Парке высоких технологий, но и в оборонном секторе экономики.

Роман Головченко: молодые люди могут себя реализовать не только в ПВТ, но и в оборонном секторе экономики

В Госвоенпроме также планируют в 2019 году увеличить экспортную выручку. В 2018-м этот показатель составил более 1 миллиарда долларов.

Люди в материале: Роман Головченко, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности. Об этом заявил 23 сентября Президент, принимая с...
 
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