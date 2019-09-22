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Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно»

23.09.2019 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по легкой атлетике завершает подготовку к чемпионату мира в Дохе. Планетарное первенство в Катаре стартует уже через четыре дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно»

За несколько дней до оглашения окончательных составов стало известно, что в нашу команду усилят барьерист Виталий Парахонько и представительница тройного прыжка Ирина Васьковская. Таким образом защищать цвета белорусского флага в Катаре будут 30 атлетов.

Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно»

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы в закрытых помещениях-2019:
Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно. Приятно выступать и приятно находиться в соревновательной атмосфере, я люблю это дело. Но спортсмену высокого уровня это немножко проще, конечно. Мы знаем эти пики выхода, куда именно выйти, к какому старту. Поэтому сейчас основной акцент идет на чемпионат мира.

Белорусские атлеты будут сражаться за медали в 14 дисциплинах.

Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по легкой атлетике завершает подготовку к чемпионату мира в Дохе. Планетарное первенство в Катаре стартует уже через четыре...
 
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