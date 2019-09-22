ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

23.09.2019 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полным ходом идет уборка урожая на экспериментальных полях Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Всем известно, что сельскому хозяйству Александр Лукашенко уделяет огромное внимание. Развитие аграрной отрасли в целом на постоянном контроле главы государства. Кроме того, Президент и лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. После, разумеется, лучшие и самые успешные из наработок внедряются в жизнь уже массово.

Традиционно опробует глава государства самые разные виды сельскохозяйственных культур. Попутно контроль и уход за посевами осуществляют ученые научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Так, к примеру, пшеница на президентском экспериментальном поле в 2019 году дала урожай 92 центнера с гектара. Что касается заготовки кормов, снято было три отличных укоса трав.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Опробует Президент и выращивание фруктов и ягод, которые еще с десяток лет назад в Беларуси называли экзотическими. Арбузами в нашей стране сегодня уже вряд ли кого-то удивишь, выращивают у нас и дыни.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

В этом году семена бахчевых привезли прямиком из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега и друг Шавкат Мирзиеев прислал лучшие семена узбекских дынь, буквально несколько дней назад они «покинули» президентскую теплицу.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Также внимательно, хоть и дистанционно, наблюдает Президент за садом дружбы Беларуси и Таджикистана.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Это тоже были договоренности двух глав государств – Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона – в результате которых из Центральной Азии в Брестскую область были привезены 6000 саженцев абрикосов, черешни, яблок и несколько лучших сортов винограда.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Началась в эти дни на президентских полях уборка картофеля разных сортов. Как только позволяет погода и насыщенный график, глава государства лично в поле.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Ну а вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах – те, кто в ежедневном режиме работает вместе с Президентом. Конечно, учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты. Урожай картофеля в 2019 году без преувеличения удался: сегодня с президентских полей уже собрано более 120 тонн.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

И это еще далеко не окончательная цифра, собрать планируется практически вдвое больше. Накануне был собран картофель сортов «Бриз» и «Мастак», оба белорусской селекции. Урожайность – более 600 центнеров с гектара.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Полным ходом идет уборка урожая на экспериментальных полях Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ: Магазины 2 месяца не будут штрафовать, если в продаже не окажется бумажных пакетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика