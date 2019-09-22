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Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён
Источник материала: СТВ
В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений.
Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с которым, вероятно, хоть раз сталкивался любой человек. Он попал в френдзону.
«Я получил этот подарок от девушки, в которую влюблён», –
Фото: reddit.com/user/sunny_boey
Впрочем, Sunny boy не одинок в своей печали. Мы знаем ещё несколько примеров, когда девушки очень вежливо намекали парням, что не заинтересованы в отношениях.
«Извините, а можно с вами познакомиться?». 7 ошибок парней при знакомстве с девушкой
«– Мы выглядим прямо как пара, ахахаха.
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В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений. Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с...
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