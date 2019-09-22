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Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён

23.09.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений.

Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с которым, вероятно, хоть раз сталкивался любой человек. Он попал в френдзону.

«Я получил этот подарок от девушки, в которую влюблён», – написал парень, приложив фигурку статуэтки.

Фото: reddit.com/user/sunny_boey

Впрочем, Sunny boy не одинок в своей печали. Мы знаем ещё несколько примеров, когда девушки очень вежливо намекали парням, что не заинтересованы в отношениях.

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Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён
Фото: reddit.com/user/redbep

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён
Фото: reddit.com/r/sadcringe

«– Мы выглядим прямо как пара, ахахаха.
– Пара лучших друзей».

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён
Фото: 9gag.com

Парень получил нежный подарок от девушки, в которую он влюблён
Фото: reddit.com/user/thatsagoodmeme

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Теги: знакомства
 
 
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В жизни не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Конечно, это касается и межличностных отношений. Пользователь Reddit под ником Sunny boy проиллюстрировал один случай, с...
 
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