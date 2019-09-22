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Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
Источник материала: СТВ
Жительница Канады стала свидетельницей ожесточенной драки между двумя медведями.
Ролик девушка опубликовала на своей странице в Facebook. Пост стал популярным и уже собрал почти 2 миллиона просмотров и более 46 тысяч репостов.
Два огромных гризли дрались прямо на середине дороги, а за их схваткой издалека наблюдал волк.
«Обычно я не пишу здесь, но думаю, что поделюсь этим невероятно редким и удивительным моментом сражения двух гризли. Внимательно следите за маленьким волком, который наблюдает за ними на расстоянии».
После драки гризли просто убежали в лес.
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Жительница Канады стала свидетельницей ожесточенной драки между двумя медведями. Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray Ролик девушка опубликовала на...
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