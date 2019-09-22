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Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров

23.09.2019 16:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жительница Канады стала свидетельницей ожесточенной драки между двумя медведями. 

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

Ролик девушка опубликовала на своей странице в Facebook. Пост стал популярным и уже собрал почти 2 миллиона просмотров и более 46 тысяч репостов. 

Видео смотрите здесь

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

Два огромных гризли дрались прямо на середине дороги, а за их схваткой издалека наблюдал волк. 

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

«Обычно я не пишу здесь, но думаю, что поделюсь этим невероятно редким и удивительным моментом сражения двух гризли. Внимательно следите за маленьким волком, который наблюдает за ними на расстоянии». 

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

Два огромных медведя устроили драку, за этим наблюдал волк. У видео почти 2 млн просмотров
Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray

После драки гризли просто убежали в лес. 

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси поссорились «человеческими» голосами (читать далее). 

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Жительница Канады стала свидетельницей ожесточенной драки между двумя медведями.  Скриншот из видео со страницы facebook.com/cari.mcgillivray Ролик девушка опубликовала на...
 
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