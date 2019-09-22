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«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи
Источник материала: СТВ
Мэтт из Англии сделал заказ в одном из известных интернет-магазинов и был шокирован своей посылкой. До этого случая онлайн-шоппинг проходил без сюрпризов.
Когда мужчина получил свою посылку, он был удивлен ее содержимому,
Письмо было написано от руки на отрывке оберточной бумаги. Оно начиналось со слова «помогите». Таинственную записку, вероятно, вложили сотрудники компании. Они жаловались на плохие условия труда и длинные смены.
Мэтт сначала подумал, что записка в посылке — это розыгрыш. И только рассказав приятелю, мужчина понял, что записка может быть правдой. Представители компании начали расследование, чтобы выяснить, хорошо ли относятся к их сотрудникам.
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Мэтт из Англии сделал заказ в одном из известных интернет-магазинов и был шокирован своей посылкой. До этого случая онлайн-шоппинг проходил без сюрпризов. Когда...
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