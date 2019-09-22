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«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи

23.09.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мэтт из Англии сделал заказ в одном из известных интернет-магазинов и был шокирован своей посылкой. До этого случая онлайн-шоппинг проходил без сюрпризов.

Когда мужчина получил свою посылку, он был удивлен ее содержимому, пишет The Sun. Мэтту пришло немного больше, чем он заказывал. Обычно из интернет-магазина может прилететь посылка неправильного размера или цвета. Однако Мэтт обнаружил рядом с покупкой записку от неизвестного.

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«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи
Фото: Ben Lack

Письмо было написано от руки на отрывке оберточной бумаги. Оно начиналось со слова «помогите». Таинственную записку, вероятно, вложили сотрудники компании. Они жаловались на плохие условия труда и длинные смены.

«Покажите это прессе. К нам относятся, как к рабам», — сказано в записке.

«Помогите». Мужчина заказал посылку, а получил письмо с криком о помощи
Фото: Ben Lack

Мэтт сначала подумал, что записка в посылке — это розыгрыш. И только рассказав приятелю, мужчина понял, что записка может быть правдой. Представители компании начали расследование, чтобы выяснить, хорошо ли относятся к их сотрудникам.

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Мэтт из Англии сделал заказ в одном из известных интернет-магазинов и был шокирован своей посылкой. До этого случая онлайн-шоппинг проходил без сюрпризов. Когда...
 
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