Вышел на пенсию - написал книгу

Источник материала: Аргументы и факты

Леонид Григорьевич даже издал свои труды – пусть небольшим тиражом, зато с удовольствием от проделанной работы. Всего вышло четыре книги: два сборника стихов, сборник басен и 500-страничная военная повесть «Полшага с шаткой опоры». Леонид Григорьевич признается, что на басни его вдохновил Крылов, на повесть – Быков, а на стихотворения – жена, так как большинство из них посвящены ей.

Так судьба сложилась

Юный Леонид пробовал писать, но стеснялся своих сочинений, считал себя неспособным автором. Потом стало не до пера: детство и молодость Леонида Григорьевича пришлись на период Великой Отечественной войны. Будучи ребенком, он вместе с семьей был эвакуирован в Приуралье. В памяти сохранились страшные эпизоды.

– Когда мы залезали в поезд, он был уже набит. Мы, дети, как-то втиснулись, а мать осталась на ступеньках, держась за поручень, и пыталась пробиться к нам, – вспоминает Леонид Суцковер. – Вдруг какой-то мужик начал бить её ногой по руке, чтобы столкнуть с поезда. Мы были маленькими и не могли вступиться за маму. Тогда какой-то человек в форме развернулся, сильно ударил нахала и затащил мать в вагон.

Постепенно жизнь Леонида Григорьевича налаживалась. Он провел пять лет на военной службе, окончил 10 классов вечерней школы, встретил будущую жену, начал работать мастером на стройке.

Однажды решил податься на журфак, но в итоге провалил экзамены из-за грамматических ошибок и нелестного отношения к... Никите Хрущёву. В экзаменационном сочинении Леонид ясно обозначил свою позицию насчет первого секретаря ЦК КПСС: в его работе многократно повторялось «Хрю...Хрющёв».



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Хоть с журфаком и не сложилось, зато получилось поступить в МАСТ – Минский архитектурно-строительный техникум. После этого Леонид Григорьевич 18 лет работал в системе Министерства связи. Строил гостиницу «Минск», мосты по улицам Янки Купалы и Первомайской, путепровод через проспект Победы, телескопические радиотелевизионные башни.

Любимое увлечение

С выходом на пенсию Леонид Григорьевич стал уделять время творчеству. Писал стихотворения для жены и родственников, издал их сборниками «Жизненный круг» и «Избранное». Сочинял басни. Потом придумал сюжет повести «Полшага с шаткой опоры» и написал ее глава за главой. В роли корректора выступила учительница русского языка и литературы из школы неподалеку.



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Действие книги происходит накануне Великой Отечественной войны. Главный герой – студент Кирилл Подкорневой, жизнь которого меняется после измены любимой девушки. Та имела связь с майором НКВД, с которым обезумевший от ревности Подкорневой рискнул подраться. За это его признали врагом народа и присудили 20 лет строгого режима. Героя гонят вместе с заключенными в сторону Сибири. По стечению обстоятельств он туда не попадает - его назначают полицаем.

– Я писал от первого лица в режиме настоящего времени. Хоть все герои и события вымышленные, книга – словно дневник человека с интересной судьбой, – рассказывает Леонид Суцковер. – Если бы она попала к режиссеру, по ней можно было бы снять многосерийный фильм.

– А вот я не смогла дочитать книжку, – вмешивается супруга Евгения Васильевна. – У меня вся война как перед глазами. Неприятно освежать воспоминания, больно.

Повесть «Полшага с шаткой опоры» была напечатана в издательстве «Колорград» в 2017 году. Тираж составил 25 экземпляров. В 2018 году с помощью того же издательства были опубликованы басни. На вопрос о деньгах Леонид Суцковер отмахивается: какая разница, ведь мечта сбылась! Желающие познакомиться с его творчеством могут обратиться в библиотеку им. Янки Купалы – писатель подарил ей несколько экземпляров.

Напоследок Леонид Григорьевич процитировал строчки из стихотворения «О себе»:

Взглядом невидящим рыщет, Что о нас читают в мире? Беларусь в книгах зарубежных писателей

Мыслями где-то там бродит,

Что-то такое он ищет

И ничего не находит.

<...>

В мысли свои ушедший,

Словно в омут упавший,

Кто он? Чудак-сумасшедший,

Творчества муки познавший.