Моника Белуччи шокировала фанатов новым имиджем

Итальянская актриса Моника Белуччи появилась на модном показе Dolce&Gabbana в рамках Недели моды в Милане и сразила наповал всех участников своим новым имиджем.

54-летняя звезда, которую привыкли видеть в длинными волосами, сделала экстремальное каре. Кардинальную смену имиджа Моника Белуччи дополнила белоснежным костюмом и полупрозрачной блузкой.

Полная смена имиджа понравилась поклонникам Моники Белуччи. Фолловеры итальянской актрисы в Instagram отметили, что она выглядит потрясающе и даже лучше, чем с предыдущей стрижкой. Пост собрал десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.