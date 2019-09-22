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Моника Белуччи шокировала фанатов новым имиджем
23.09.2019 17:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Итальянская актриса Моника Белуччи появилась на модном показе Dolce&Gabbana в рамках Недели моды в Милане и сразила наповал всех участников своим новым имиджем.
54-летняя звезда, которую привыкли видеть в длинными волосами, сделала экстремальное каре. Кардинальную смену имиджа Моника Белуччи дополнила белоснежным костюмом и полупрозрачной блузкой.
Полная смена имиджа понравилась поклонникам Моники Белуччи. Фолловеры итальянской актрисы в Instagram отметили, что она выглядит потрясающе и даже лучше, чем с предыдущей стрижкой. Пост собрал десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
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54-летняя звезда, которую привыкли видеть в длинными волосами, сделала экстремальное каре.
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