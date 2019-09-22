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В МИДе рассказал о сборе за услуги визовых центров после соглашения

23.09.2019 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В МИДе рассказал о сборе за услуги визовых центров после соглашения

Проект соглашения Беларуси и Евросоюза об упрощении визовых формальностей предусматривает, что плата за услуги визового центра не должна превышать 30 евро.

"Проектом соглашения предусмотрено, что стороны должны обеспечить право граждан обращаться за визами как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения стран-участников, где это возможно", - говорится в сообщении МИД, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

В случае, если подача документов будет осуществляться через визовый центр, то для заявителя это будет дороже: к 35 евро сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы (уплачивается на счет соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения) добавится плата за услуги визовых центров. 

"Проектом соглашения предусмотрено, что плата за услуги визового центра не должна превышать 30 евро", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что ходатайства о выдаче виз рассматриваются и решения по ним принимаются исключительно дипломатическим представительством или консульским учреждением страны. В связи с этим перечень документов, требуемый для подачи ходатайства через визовый центр, не может отличаться от того, который требуется для предъявления в посольство или консульство.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

 
 
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Проект соглашения Беларуси и Евросоюза об упрощении визовых формальностей предусматривает, что плата за услуги визового центра не должна превышать 30 евро.
 
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