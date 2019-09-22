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Соболенко разгромила американку Коллинс на турнире в Китае

23.09.2019 18:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 14 WTA) уверенно обыграла американку Даниэль Коллинс (№ 33 WTA) на турнире в китайском Ухане — 6:1, 6:0.


Фото: Reuters

Арина отдала сопернице лишь один гейм на ее подаче, после чего взяла 12 очков подряд.

Соболенко сделала семь эйсов. Процент выигранных очков на первой подаче составил 73, на второй — 69 (при 33 и 41 у Коллинс).

Напомним, что в первом раунде Арина Соболенко разобралась с Александрой Саснович — 6:1, 6:2.

В следующем раунде Соболенко сыграет с победителем матча между Кики Бертенс и Бернардой Пера.

Отметим, что в прошлом году Арина выиграла этот турнир.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 14 WTA) уверенно обыграла американку Даниэль Коллинс (№ 33 WTA) на турнире в китайском Ухане - 6:1, 6:0.
 
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