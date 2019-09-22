|
Соболенко разгромила американку Коллинс на турнире в Китае
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 14 WTA) уверенно обыграла американку Даниэль Коллинс (№ 33 WTA) на турнире в китайском Ухане — 6:1, 6:0.
Арина отдала сопернице лишь один гейм на ее подаче, после чего взяла 12 очков подряд.
Соболенко сделала семь эйсов. Процент выигранных очков на первой подаче составил 73, на второй — 69 (при 33 и 41 у Коллинс).
Напомним, что в первом раунде Арина Соболенко разобралась с Александрой Саснович — 6:1, 6:2.
В следующем раунде Соболенко сыграет с победителем матча между Кики Бертенс и Бернардой Пера.
Отметим, что в прошлом году Арина выиграла этот турнир.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 14 WTA) уверенно обыграла американку Даниэль Коллинс (№ 33 WTA) на турнире в китайском Ухане - 6:1, 6:0.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)