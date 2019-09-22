ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов

23.09.2019 18:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К проблемам климата в эти дни приковано внимание во всем мире. 23 сентября глобальное потепление станет главной темой саммита ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов

Эксперты рассмотрят возможные пути предотвращения экологической катастрофы. Опытом поделятся и представители нашей страны. Ведь Беларусь сегодня не только выполняет обязательства Парижского соглашения, но и активно вносит предложения. Уже известно: если не принимать никаких мер, то климат на Земле безвозвратно изменится и человечество может исчезнуть уже к 2100 году – практически через 80 лет.

Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Рекомендации со стороны Организации Объединенных Наций – это, во-первых, сократить выбросы парниковых газов. И здесь Беларусь является очень хорошим примером того, что государственная политика может полезно влиять на этот сектор.

Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
На предприятиях проводятся мероприятия, которые действительно снижают выбросы. Это сказывается положительно в целом на развитии нашей экономики.

Благодаря развитию технологий в нашей стране число вредных выбросов может снизиться больше чем на 30 % в ближайшие 10 лет. Сегодня они занимают всего 0,02 мировой доли.

Люди в материале: Иоанна Казана-Вишневецкий, Александр Корбут
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К проблемам климата в эти дни приковано внимание во всем мире. 23 сентября глобальное потепление станет главной темой саммита ООН, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сегодня уже развернута работа по включению отопления»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика