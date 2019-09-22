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Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К проблемам климата в эти дни приковано внимание во всем мире. 23 сентября глобальное потепление станет главной темой саммита ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты рассмотрят возможные пути предотвращения экологической катастрофы. Опытом поделятся и представители нашей страны. Ведь Беларусь сегодня не только выполняет обязательства Парижского соглашения, но и активно вносит предложения. Уже известно: если не принимать никаких мер, то климат на Земле безвозвратно изменится и человечество может исчезнуть уже к 2100 году – практически через 80 лет.
Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Благодаря развитию технологий в нашей стране число вредных выбросов может снизиться больше чем на 30 % в ближайшие 10 лет. Сегодня они занимают всего 0,02 мировой доли.
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Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов
Новости Беларуси. К проблемам климата в эти дни приковано внимание во всем мире. 23 сентября глобальное потепление станет главной темой саммита ООН, сообщили в...
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