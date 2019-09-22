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«Сегодня уже развернута работа по включению отопления»

23.09.2019 18:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки

На похолодание отреагировали коммунальные службы. Уже 23 сентября отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилевской и Витебской областях. Батареи начали включать в детсадах, школах и больницах.

«Сегодня уже развернута работа по включению отопления»

Дмитрий Герасимов, первый заместитель начальника главного управления ЖКХ Витебского облисполкома:
На местах еще каждый горисполком будет принимать свое решение. То есть есть у нас какие-то регионы и более южные. Это будет уже зависеть от местных органов власти. Но вообще этим решением мы дали команду по включению данной категории.

То есть на сегодня уже развернута работа по включению отопления. Я думаю, что к концу дня уже начнется отопительный сезон и прогреются данных категорий учреждения. Тепло придет в эти объекты.

«Сегодня уже развернута работа по включению отопления»

Включение систем отопления производится в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать социальные учреждения. Батареи в жилом фонде включат, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти суток продержится на уровне +8 °C и ниже.

В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?

Люди в материале: Дмитрий Герасимов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До -4°С. Ночью в Беларусь...
 
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