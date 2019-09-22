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«Сегодня уже развернута работа по включению отопления»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На похолодание отреагировали коммунальные службы. Уже 23 сентября отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилевской и Витебской областях. Батареи начали включать в детсадах, школах и больницах.
Дмитрий Герасимов, первый заместитель начальника главного управления ЖКХ Витебского облисполкома:
То есть на сегодня уже развернута работа по включению отопления. Я думаю, что к концу дня уже начнется отопительный сезон и прогреются данных категорий учреждения. Тепло придет в эти объекты.
Включение систем отопления производится в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать социальные учреждения. Батареи в жилом фонде включат, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти суток продержится на уровне +8 °C и ниже.
В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?
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Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До -4°С. Ночью в Беларусь...
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