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«Неплохой показатель»: в Беларуси приступили к уборке сахарной свёклы

23.09.2019 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране в разгаре уборка сахарной свеклы. Комбайны уже прошли больше четверти всех площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области под эту культуру отведено свыше 30 тысяч гектаров. Этого достаточно чтобы, например, полностью обеспечить Скидельский сахарный завод. Самая высокая урожайность свеклы здесь же. Например, в СПК имени Деньщикова получают более 70 тонн с гектара. Вырастить такой урожай не помешала даже летняя засуха.

«Неплохой показатель»: в Беларуси приступили к уборке сахарной свёклы

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Неплохой показатель с учетом того, что погодные условия этим летом нас не баловали. Отсутствие достаточного количества осадков не могло не сказаться на производстве сахарной свеклы, конечно. Но, тем не менее, мы довольны.

С каждым днем показатели по наличию сахара улучшаются, сахар растет, естественно, бурак созревает. Питательные вещества уходят из листьев в корень, поэтому и сахар повышается.

«Неплохой показатель»: в Беларуси приступили к уборке сахарной свёклы

Уборка свеклы идет по графикам сахарных комбинатов. Здесь просчитали все, чтобы сырье поступало без перебоев и не скапливалось на складах.

Люди в материале: Геннадий Эйсмонт
 
 
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Новости Беларуси. В стране в разгаре уборка сахарной свеклы. Комбайны уже прошли больше четверти всех площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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