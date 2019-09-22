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В Минске нетрезвый мужчина порезал колесо машины Департамента охраны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске мужчина в нетрезвом виде порезал колесо автомобиля Департамента охраны.
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Когда сотрудники Департамента охраны обнаружили повреждения, они изучили запись с видеорегистратора служебного автомобиля и осмотрели территорию. Позже по приметам мужчина был задержан в одном из кафе. Его передали следователям Центрального РУВД. Подозреваемый – 24-летний житель Витебской области. Во время совершения правонарушения он находился в нетрезвом виде.
Мужчина помещен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Новости Беларуси. В Минске мужчина в нетрезвом виде порезал колесо автомобиля Департамента охраны. По информации МВД Беларуси, 22 сентября правоохранители...
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