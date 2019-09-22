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В Минске нетрезвый мужчина порезал колесо машины Департамента охраны

23.09.2019 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина в нетрезвом виде порезал колесо автомобиля Департамента охраны.

По информации МВД Беларуси, 22 сентября правоохранители приехали на вызов к одному из магазинов по ул. Немига и припарковали служебный автомобиль Niva Chevrolet у обочины. Известно, что в торговой точке сработала сигнализация. Пока милиционеры отсутствовали, прохожий подошел к машине и порезал правое переднее колесо.

В Минске нетрезвый мужчина порезал колесо машины Департамента охраны
Скриншот из видео МВД Беларуси

Когда сотрудники Департамента охраны обнаружили повреждения, они изучили запись с видеорегистратора служебного автомобиля и осмотрели территорию. Позже по приметам мужчина был задержан в одном из кафе. Его передали следователям Центрального РУВД. Подозреваемый – 24-летний житель Витебской области. Во время совершения правонарушения он находился в нетрезвом виде.

Мужчина помещен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно в Минске водителя битой избил мужчина. Он обвинялся в особо злостном хулиганстве (читать далее).

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина в нетрезвом виде порезал колесо автомобиля Департамента охраны. По информации МВД Беларуси, 22 сентября правоохранители...
 
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