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Михаил Мясникович: «В природе – зубр. В промышленности – БелАЗ. Вот и всё: и есть картинка»

23.09.2019 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Своё мнение политик высказал в программе «В людях».

Михаил Мясникович: «В природе – зубр. В промышленности – БелАЗ. Вот и всё: и есть картинка»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я был на одном из предвыборных собраний, когда премьер-министр Нижней Саксонии господин Шрёдер баллотировался в федеральные канцлеры Германии. Ему задают вопрос: «А вот скажите, в случае, если Вы станете федеральным канцлером, Германия сможет выпускать компьютеры?» Вы знаете, мне понравился его ответ: «Мы будем этим делом заниматься. Но мы, вообще, умеем делать «Мерседесы». Мудрость этого ответа заключается в том, что надо, действительно, мотивировать и давать возможность выходить на более высокий уровень тем предприятиям, тем кадрам, где уже есть должный уровень компетенции. Начинать с нуля, и когда мы много говорим об импортозамещении…

Импортозамещение, ни в коем случае, не подразумевает, что на колене напильником там чего-то выточить, вместо того чтобы купить в Германии. Мы можем просто потерять конкурентоспособность из-за плохого качества этой продукции, в случае, если будем пытаться делать это импортозамещение повсеместно. Но у нас должен быть тот «Мерседес», который мы можем продать выгодно, и купить то, чего не производим сами.

У Беларуси современный «Мерседес» есть? Это что?

Михаил Мясникович:
Есть такие. Вот говорят: Беларусь. Много можно называть, чем Беларусь: и реки, и озёра, и всё это правильно, и  люди хорошие. Но в природе – зубр. В промышленности – БелАЗ. Вот и всё: и есть картинка.

Михаил Мясникович: «В природе – зубр. В промышленности – БелАЗ. Вот и всё: и есть картинка»

Люди в материале: Михаил Мясникович
 
 
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