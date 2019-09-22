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«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз
Источник материала: СТВ
Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен.
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Сатеник рассказала, что проблемы начались после похода к стоматологу. Тогда в глаза девушки попала пыль, которая стала вероятной причиной боли. Сатеник обратилась к офтальмологу, который достал из глаз кристаллы.
Сатеник Казарян:
Медики не могут определить заболевание. Они направили Сатеник сначала в Артик, а оттуда – в Ереван.
Казарян продолжает жить с болью. Ей назначили различные лекарства, которые со временем избавили глаза от кристаллов. Однако состояние девушки стало резко ухудшаться, поэтому она перестала принимать препараты.
Министерство здравоохранения отметило, что случай девушки держится на контроле. Вскоре будет проведен еще один консилиум, где будет собран анамнез и поставлен точный диагноз.
Случай Сатеник Казарян не единственный. Известно, что плачут кристаллами девушка из Ливана и учитель из Бразилии.
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Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен. По информации телеканала «МИР 24»,...
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