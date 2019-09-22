ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз

23.09.2019 18:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен.

По информации телеканала «МИР 24», последние два месяца из глаз 22-летней Сатеник Казарян каждое утро вынимают острые кристаллы. Такая процедура очень болезненна для девушки, ведь за день их накапливается до тридцати штук.

Сатеник рассказала, что проблемы начались после похода к стоматологу. Тогда в глаза девушки попала пыль, которая стала вероятной причиной боли. Сатеник обратилась к офтальмологу, который достал из глаз кристаллы.

Сатеник Казарян:
Сейчас каждый мой день превратился в ад.

«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз
Скриншот из видео МИР 24

Медики не могут определить заболевание. Они направили Сатеник сначала в Артик, а оттуда – в Ереван.

«Врач достал кристаллы. Потом мы попросили пойти покушать из кабинета, спустя пять минут вернулись, и у Сатеник опять пошли из глаза кристаллы. Тогда врач сказала, что не верит нам, и попросила уйти», – рассказала родственница девушки.

Казарян продолжает жить с болью. Ей назначили различные лекарства, которые со временем избавили глаза от кристаллов. Однако состояние девушки стало резко ухудшаться, поэтому она перестала принимать препараты.

«Каждый день превратился в ад». Девушка плачет кристаллами вместо слёз
Скриншот из видео МИР 24

Министерство здравоохранения отметило, что случай девушки держится на контроле. Вскоре будет проведен еще один консилиум, где будет собран анамнез и поставлен точный диагноз.

Случай Сатеник Казарян не единственный. Известно, что плачут кристаллами девушка из Ливана и учитель из Бразилии.

Итальянца госпитализировали из-за кровавых слёз. У него болезнь, с которой медицина не может справиться – здесь подробнее

Люди в материале: Сатеник Казарян
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка из Армении страдает редкой болезнью: у нее из глаз сыплются кристаллы вместо слез. Местным докторам диагноз неизвестен. По информации телеканала «МИР 24»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы». Воспоминания бывшего директора МАЗа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика