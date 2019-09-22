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«Продавали машины на Кавказ, а оттуда привозили нам арбузы». Воспоминания бывшего директора МАЗа
Источник материала: СТВ
Как раньше происходил экспорт МАЗов,вспоминали в программе
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
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Как раньше происходил экспорт МАЗов,вспоминали в программе «В людях». Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики...
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