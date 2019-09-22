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Тело пропавшего белорусского альпиниста обнаружили на Эльбрусе

23.09.2019 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшего несколько дней назад альпиниста из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

62-летнего мужчину нашли на высоте около 5000 метров.

Тело пропавшего белорусского альпиниста обнаружили на Эльбрусе

Он совершал восхождение на Эльбрус. Тревогу забил сын: отец не вышел с ним на связь. Развернулась поисковая операция. В ней были задействованы спасатели и вертолет.

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Новости Беларуси. В Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшего несколько дней назад альпиниста из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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