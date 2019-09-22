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Одна из задач программы развития Могилёвской области до 2025 года – дать возможность жителям зарабатывать не менее 1000р в месяц

23.09.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилевской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из задач программы развития Могилёвской области до 2025 года – дать возможность жителям зарабатывать не менее 1000р в месяц

Речь на встрече в частности шла о развитии этого региона. Финансово поддерживать те или иные проекты государство готово только на основании точного расчета, заявил Президент. Глава государства отметил: оба чиновника имеют опыт работы в правительстве, хорошо ориентируются в сфере АПК и должны понимать, что в поддержке сегодня нуждается не только Могилевская область, но и остальные регионы страны. Президент также потребовал вносить близкие к жизни предложения и, главное, деньги, выделенные в качестве помощи, должны работать сразу.

Александр Лукашенко – Михаилу Русому и Леониду Зайцу: Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги

Председатель облисполкома после встречи у главы государства пояснил, что в Могилевской области разработана программа развития. Она рассчитана до 2025 года. Одна из ее задач – дать возможность каждому жителю региона зарабатывать не менее 1000 рублей в месяц.

Одна из задач программы развития Могилёвской области до 2025 года – дать возможность жителям зарабатывать не менее 1000р в месяц

Конечно, особое внимание именно агропромышленному комплексу. Глава государства потребовал ужесточить контроль соблюдения технологий в растениеводстве и исключить падеж скота. Президента заверили, что подготовка к зиме в области идет планово, животных обеспечили кормами, а сев озимых, как и прогнозировали, завершат к 1 октября.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Русый, Леонид Заяц
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом инспектора по Могилевской области Михаила Русого и губернатора Леонида Зайца, сообщили в программе...
 
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