|
«Надо выводить в запасные тех, кто стоит на месте». Каким должен быть руководитель? Мнение Михаила Мясниковича
Источник материала: СТВ
Своё мнение политик высказал в программе
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Всегда надо и учёному, и человеку, который обладает определёнными властными полномочиями, стремиться заглянуть за горизонт известного. Не только топтаться на том, что есть, что было создано кем-то, стоять на плечах героев, как говорит образно наш Президент. А надо – за этот горизонт. Если сформулировать цель, которая скрыта облаками, будет движение, но вряд ли её достигнешь. А вот эта пограничная зона, за порогом неизвестного – вот она должна присутствовать не только в науке, но и у руководителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Надо выводить в запасные тех, кто стоит на месте». Каким должен быть руководитель? Мнение Михаила Мясниковича
Своё мнение политик высказал в программе «В людях».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)