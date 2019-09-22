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Лукашенко: Полученные сегодня инвестиции, завтра должны начать работать

23.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Могилевской области Беларуси сократилось число убыточных предприятий. Об этом руководители региона доложили в понедельник президенту страны, сообщает телеканал «МИР 24». На совещании обсудили и финансовую поддержку области. Александр Лукашенко потребовал улучшения экономических показателей.

«Мы должны видеть четкий расчет. Если вы что-то создаете, мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. Деньги получили, завтра они должны начинать работать, от этого должен быть эффект. То есть возврат кредита, налоги, заработная плата людей, производство продукции и ее реализация не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Вот такая арифметика», – отметил глава государства.

Руководители Могилевской области представили президенту программу развития региона на ближайшие пять лет. Она затрагивает не только агропромышленный комплекс, но и социальную сферу, а также работу по привлечению прямых иностранных инвестиций в область.


 



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Руководители Могилевской области представили президенту программу развития региона на ближайшие пять лет.
 
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