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Эксперт: На президентских выборах появится "освободитель" от интеграции с Россией

23.09.2019 18:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» проекта нового договора Беларуси и России — это большая игра с прицелом на президентские выборы.

Почему власти Беларуси не удосуживаются предоставить проекты документов ни депутатам, ни экспертам и как партизаны хранят тайну?

— Вся эта история с подписанием к 8 декабря плана по глубокой интеграции — это сильнейшая пиар-акция, направленная на то, чтобы белорусское общество задохнулось от возможности утратить свою независимость и получило в лице некоего человека N освободителя от подобной перспективы к выборам президента, — высказала предположением в программе На Примусе эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» — это многоуровневый пиар-ход.

— Думаю, что для российского истеблишмента там тоже заложены некие сюрпризы — для тех лиц, которые сейчас будут публично привязаны к этому проекту.


Виктория Василевич называет проект надуманным и полагает, что он не будет реализован.

— Этот проект является артиллерийской подготовкой в прямом смысле к тому, что произойдет в Беларуси на президентских выборах. Считаю, что появится некое лицо Х или N. Не могу представить фамилию этого человека, но именно он явится «освободителем» от интеграции, «принесет независимость Беларуси». И на волне восторга у всех тех, кто уже задохнулся от страшного ожидания потери независимости, плюсики в нужную графу попадут, и даже можно будет выборы признать состоявшимися.

На прошлой неделе российская газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Документ был парафирован (то есть согласован с возможностью незначительных изменений) 6 сентября премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом.

По информации издания, при реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления.

По сути, предусматривается «экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам».
 
 
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По мнению аналитика, публикация в «Коммерсанте» проекта нового договора Беларуси и России — это большая игра с прицелом на президентские выборы.
 
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