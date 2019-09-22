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День без автомобиля: в Минске водители пересели на велосипеды

23.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь присоединилась к Европейской неделе мобильности. В воскресенье в Минске отказались от машин, передает «МИР 24».

Вместо них – велосипеды. В центре столицы устроили праздник: показ экомоды, мастер-классы, выставки, соревнования по фигурному вождению велосипеда. Помимо развлечений детей приучают бережно относиться к природе. А взрослые, тем временем, подают пример: автомобилей в Минске сегодня очень мало.

«Автомобилем пользуюсь каждый день. Я работаю в городе, а живу в Минском районе в деревне, поэтому мне приходится каждый день садиться за руль автомобиля. Кроме сегодняшнего. Во-первых, это огромная помощь городской экологии. Если автомобилей будет меньше, меньше будет выхлопных газов. Соответственно и воздух будет чище», – рассказала участница акции Алина Лисица.

В честь «Дня без автомобиля» водители могут целый день пользоваться общественным транспорт совершенно бесплатно.



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Теги: Минск
 
 
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В центре столицы устроили праздник: показ экомоды, мастер-классы, выставки и соревнования по фигурному вождению велосипедов.
 
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