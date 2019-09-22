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День без автомобиля: в Минске водители пересели на велосипеды
23.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь присоединилась к Европейской неделе мобильности. В воскресенье в Минске
«Автомобилем пользуюсь каждый день. Я работаю в городе, а живу в Минском районе в деревне, поэтому мне приходится каждый день садиться за руль автомобиля. Кроме сегодняшнего. Во-первых, это огромная помощь городской экологии. Если автомобилей будет меньше, меньше будет выхлопных газов. Соответственно и воздух будет чище», – рассказала участница акции Алина Лисица.
В честь «Дня без автомобиля» водители могут целый день пользоваться общественным транспорт совершенно бесплатно.
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В центре столицы устроили праздник: показ экомоды, мастер-классы, выставки и соревнования по фигурному вождению велосипедов.
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