Беларусь снизит на 30% выбросы парниковых газов за 10 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Нью-Йорке проходит саммит ООН по климату. Генеральный секретарь организации назвал его изменение главной проблемой современности. Как ее решить? Предложений ждут от всех стран, в том числе от Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Три года назад страна ратифицировала Парижское соглашение по климату. Постепенно республика сокращает количество выбрасываемых парниковых газов. К 2030 году Беларусь может снизить их выброс на 33%.

«Мы ставим ограничения, свыше которых предприятие обязано платить экологический налог. И сегодня предприятия понимают, что, чем больше выбрасывают, тем больше платят. Чтобы уменьшить выбросы, проводятся мероприятия, которые помогают не только меньше выбрасывать, но и делать эти выбросы более экологичными», – рассказал Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Беларуси.

В то же время на глобальном уровне количество выбросов возросло, поэтому и климат меняется быстрее, чем предполагалось. ООН предлагает больше инвестировать в «зеленую» экономику, активнее переходить на электротранспорт.

Добавим, что катастрофы, связанные с изменением климата, за 20 лет унесли жизни более 1 млн 300 тысяч человек.