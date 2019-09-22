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Беларусь снизит на 30% выбросы парниковых газов за 10 лет
23.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Нью-Йорке проходит саммит ООН по климату. Генеральный секретарь организации назвал его изменение главной проблемой современности. Как ее решить? Предложений ждут от всех стран, в том числе от Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Три года назад страна ратифицировала Парижское соглашение по климату. Постепенно республика сокращает количество выбрасываемых парниковых газов. К 2030 году Беларусь может снизить их выброс на 33%.
В то же время на глобальном уровне количество выбросов возросло, поэтому и климат меняется быстрее, чем предполагалось. ООН предлагает больше инвестировать в «зеленую» экономику, активнее переходить на электротранспорт.
Добавим, что катастрофы, связанные с изменением климата, за 20 лет унесли жизни более 1 млн 300 тысяч человек.
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ООН предлагает больше инвестировать в «зеленую» экономику, активнее переходить на электротранспорт.
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