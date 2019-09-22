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МИД России считает, что пакт Молотова – Риббентропа спас сотни тысяч жизней

23.09.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел России заявило, что договор о ненападении, который СССР и Германия подписали в 1939 году, спас сотни тысяч жизней. Подписание договора Молотова – Риббентропа было вынужденным шагом, говорится в публикации на сайте российского МИД.

«Благодаря советско-немецкому договору о ненападении война началась на стратегически лучших для СССР границах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Таким образом были спасены сотни тысяч жизней», – отмечается в публикации, передает "Белсат".

Гитлер и Сталин были союзниками

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный как пакт Молотова – Риббентропа) был подписан 23 августа 1939 года. Согласно документу, страны должны были воздержаться от нападения друг на друга.

При этом важной частью договора был дополнительный секретный протокол, согласно которому разграничивались сферы влияния двух стран в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства». Фактически речь шла об аннексии соседних государств и разделении их территорий.


Так СССР получил возможность захватить Латвию, Эстонию, Финляндию и Бессарабию (историческая область на территории современной Молдовы и частично Украины). В сферу интересов Германии попала Литва. Польша делилась по линии рек Нарев, Висла и Сан. Но гитлеровцы захватили куда большую часть Польши, поэтому в качестве компенсации нацисты передали Советскому Союзу права на захват Литвы.

Все тайное становится явным

О заключении протокола вскоре узнали за границей, когда немецкий дипломат рассказал его содержание американским коллегам. Но публично о договоре заговорили только во время трибунала в Нюнберге. Первая полная публикация пакта Молотова – Риббентропа состоялась в 1948 году в сборнике документов, выпущенном Госдепартаментом США.

В СССР существование протокола категорически отрицалось. Впервые он был опубликован только в 1989 году.
 
 
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Министерство иностранных дел России заявило, что договор о ненападении, который СССР и Германия подписали в 1939 году, спас сотни тысяч жизней. Подписание договора...
 
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