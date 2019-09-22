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Девять лет назад под Ганцевичами разбился МиГ-29УБ. Погибли два барановичских летчика
23.09.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 сентября 2010 года, в
Во время похорон, фото: архив Intex-press
Напомним, экипаж воздушного судна в составе летчика 1-го класса, командира авиационной эскадрильи подполковника Сергея Коваленко и летчика 2-го класса, заместителя командира авиационного звена майора Александра Жигайло, предотвращая падение самолета на населенные пункты,
Горожане пришли проститься с погибшими летчиками, фото: архив Intex-press
Оба пилота прослужили на барановичской авиабазе недолго – 927-ю истребительную авиабазу в Березе, где до перевода в Барановичи служили оба летчика, расформировали и объединили с 61-й лишь в августе 2010 года. У 43-летнего Сергея остались жена и трое детей, у 29-летнего Александра – молодая супруга.
Комментарии Минобороны по поводу случившегося появились через несколько часов после трагедии. Сообщалось,что самолет, отрабатывая элементы высшего пилотажа на малых высотах, потерпел крушение и упал в лесисто-болотистую местность недалеко от деревни Роздяловичи. Пилоты погибли, пытаясь увести падающий самолет от расположенной неподалеку деревни.
Обломки «МиГ-29» были разбросаны на большом расстоянии от места крушения самолета
Вскоре военная
Годом ранее, в августе 2009-го, на авиашоу в польском Радоме 61-я
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23 сентября 2010 года, в Ганцевичском районе, во время плановых полетов при выполнении элементов пилотажа повышенной сложности на малых высотах, потерпел...
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