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Девять лет назад под Ганцевичами разбился МиГ-29УБ. Погибли два барановичских летчика

23.09.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 сентября 2010 года, в Ганцевичском районе, во время плановых полетов при выполнении элементов пилотажа повышенной сложности на малых высотах, потерпел катастрофу многоцелевой истребитель 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил.

Девять лет назад под Ганцевичами разбился МиГ-29УБ. Погибли два барановичских летчика

Во время похорон, фото: архив Intex-press

Напомним, экипаж воздушного судна в составе летчика 1-го класса, командира авиационной эскадрильи подполковника Сергея Коваленко и летчика 2-го класса, заместителя командира авиационного звена майора Александра Жигайло, предотвращая падение самолета на населенные пункты, увел машину в район лесисто-болотистой местности, где и произошло ее крушение. Пилоты погибли. Похороны прошли 26 сентября.

Девять лет назад под Ганцевичами разбился МиГ-29УБ. Погибли два барановичских летчика

Горожане пришли проститься с погибшими летчиками, фото: архив Intex-press

Оба пилота прослужили на барановичской авиабазе недолго – 927-ю истребительную авиабазу в Березе, где до перевода в Барановичи служили оба летчика, расформировали и объединили с 61-й лишь в августе 2010 года. У 43-летнего Сергея остались жена и трое детей, у 29-летнего Александра – молодая супруга.

Комментарии Минобороны по поводу случившегося появились через несколько часов после трагедии. Сообщалось,что самолет, отрабатывая элементы высшего пилотажа на малых высотах, потерпел крушение и упал в лесисто-болотистую местность недалеко от деревни Роздяловичи. Пилоты погибли, пытаясь увести падающий самолет от расположенной неподалеку деревни.

Девять лет назад под Ганцевичами разбился МиГ-29УБ. Погибли два барановичских летчика

Обломки «МиГ-29» были разбросаны на большом расстоянии от места крушения самолета

Вскоре военная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 465 УК РБ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Однако вероятные причины трагедии так и не были озвучены.

Годом ранее, в августе 2009-го, на авиашоу в польском Радоме 61-я авиабаза потеряла самых опытных пилотов – летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича.

 
 
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  23 сентября 2010 года, в Ганцевичском районе, во время плановых полетов при выполнении элементов пилотажа повышенной сложности на малых высотах, потерпел...
 
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