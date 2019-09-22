Девять лет назад под Ганцевичами разбился МиГ-29УБ. Погибли два барановичских летчика

Источник материала: Виртуальный Брест

23 сентября 2010 года, в Ганцевичском районе, во время плановых полетов при выполнении элементов пилотажа повышенной сложности на малых высотах, потерпел катастрофу многоцелевой истребитель 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил.





Во время похорон, фото: архив Intex-press

Напомним, экипаж воздушного судна в составе летчика 1-го класса, командира авиационной эскадрильи подполковника Сергея Коваленко и летчика 2-го класса, заместителя командира авиационного звена майора Александра Жигайло, предотвращая падение самолета на населенные пункты, увел машину в район лесисто-болотистой местности, где и произошло ее крушение. Пилоты погибли. Похороны прошли 26 сентября.





Горожане пришли проститься с погибшими летчиками, фото: архив Intex-press

Оба пилота прослужили на барановичской авиабазе недолго – 927-ю истребительную авиабазу в Березе, где до перевода в Барановичи служили оба летчика, расформировали и объединили с 61-й лишь в августе 2010 года. У 43-летнего Сергея остались жена и трое детей, у 29-летнего Александра – молодая супруга.

Комментарии Минобороны по поводу случившегося появились через несколько часов после трагедии. Сообщалось,что самолет, отрабатывая элементы высшего пилотажа на малых высотах, потерпел крушение и упал в лесисто-болотистую местность недалеко от деревни Роздяловичи. Пилоты погибли, пытаясь увести падающий самолет от расположенной неподалеку деревни.





Обломки «МиГ-29» были разбросаны на большом расстоянии от места крушения самолета

Вскоре военная прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 465 УК РБ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Однако вероятные причины трагедии так и не были озвучены.

Годом ранее, в августе 2009-го, на авиашоу в польском Радоме 61-я авиабаза потеряла самых опытных пилотов – летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича.