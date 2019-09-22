ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команды железнодорожников из девяти стран соревнуются под Брестом в спортивном ориентировании

23.09.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе 23-27 сентября проходит чемпионат Международного спортивного союза железнодорожников (USIC) по спортивному ориентированию. Торжественное открытие состоялось сегодня на базе отдыха "Белое озеро", передает корреспондент БЕЛТА.

Команды железнодорожников из девяти стран соревнуются под Брестом в спортивном ориентировании

Помимо хозяев - белорусских железнодорожников - в состязаниях принимают участие их коллеги из Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Великобритании, Норвегии, Польши и Швейцарии. "Международные соревнования спортсменов-железнодорожников Беларусь проводит уже в третий раз. Дважды принимали состязания по волейболу, в этом году - по спортивному ориентированию. Помимо спортивной программы постараемся показать гостям тысячелетний Брест и его достопримечательности", - сказал заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Стоцкий.

Выявлять сильнейших среди мужчин и женщин будут в двух возрастных группах в трех видах программы. В первый день состоится спринт, во время которого участникам в населенном пункте необходимо будет максимально быстро собрать контрольные пункты. Второй день отведен для преодоления средней дистанции протяженностью от 6 до 7,5 км. Задача усложняется тем, что искать ориентиры нужно на пересеченной местности. Завершатся соревнования эстафетой. Победители и призеры будут определены в личном и командном зачетах.

С приветственным словом к командам обратился президент Международного союза железнодорожников Доминик Паже. Он выразил уверенность, что чемпионат пройдет на высоком уровне и подарит участникам возможность познакомиться с Брестом и Беларусью. "Ваша страна всегда достойно проводит соревнования, прекрасные условия. Живописная природа, леса, водоемы - то, что нужно, для спортивного ориентирования", - считает он.

Для представителей команд предусмотрена насыщенная культурная программа. В том числе организованы экскурсии по областному центру с посещением Брестской крепости, музея железнодорожной техники.

Международный спортивный союз железнодорожников объединяет представителей 21 страны Европы и Азии. Белорусская железная дорога присоединилась к организации в 2000 году. За это время ее команды успешно выступили в соревнованиях по футболу, стрельбе, волейболу, большому и настольному теннису, лыжным гонкам, боулингу, шахматам.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестском районе 23-27 сентября проходит чемпионат Международного спортивного союза железнодорожников (USIC) по спортивному ориентированию. Торжественное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь снизит на 30% выбросы парниковых газов за 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика