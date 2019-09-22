|
Стало известно, почему в Уручье воняет вода из-под крана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начиная с выходных жители микрорайона Уручье могли столкнуться с неприятных запахом воды из крана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Речь идёт о квартале улиц Шугаева, Гинтовта, Стариновская и Руссиянова.
Здесь специалисты проводят санитарную обработку систем водоснабжения. В итоге вода может иметь сильный запах хлора. Однако по заверениям специалистов, угрозы для здоровья нет.
Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Плановую обработку станций водоснабжения необходимо проводить каждые три года. В ближайшее время работы в других районах столицы не запланированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Начиная с выходных жители микрорайона Уручье могли столкнуться с неприятных запахом воды из крана, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)