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Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единственный в Вилейке STEM-класс скоро откроется на базе 3-й школы. Здесь дети смогут углубленно изучать физику, химию и робототехнику, а также постепенно осваивать IT, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Появление образовательной новинки в учреждении -- результат победы местных педагогов в конкурсе. До конца года сюда завезут все необходимое оборудование: это 10 ноутбуков и столько же наборов лего, как начального уровня, так и более профессиональную технику.
Класс будет открыт для школьников всех возрастов. При желании на занятия также смогут приходить и родители.
Елена Семенкович, заместитель директора СШ №3 Вилейки:
Сейчас руководство школы разрабатывает график занятий: они будут бесплатными. Дети смогут приходить или после основных уроков в будние, или по субботам. Для изучения современных технологий выделили отдельный класс.
Ремонт в помещении помогли сделать местные предприятия. Скоро здесь появится мебель: для удобства детей выбрали парты-трансформеры, которые подойдут как для обучения, так и для опытов.
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Новости Беларуси. Единственный в Вилейке STEM-класс скоро откроется на базе 3-й школы. Здесь дети смогут углубленно изучать физику, химию и робототехнику, а также...
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