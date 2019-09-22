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Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс

23.09.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единственный в Вилейке STEM-класс скоро откроется на базе 3-й школы. Здесь дети смогут углубленно изучать физику, химию и робототехнику, а также постепенно осваивать IT, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс

Появление образовательной новинки в учреждении -- результат победы местных педагогов в конкурсе. До конца года сюда завезут все необходимое оборудование: это 10 ноутбуков и столько же наборов лего, как начального уровня, так и более профессиональную технику.

Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс

Класс будет открыт для школьников всех возрастов. При желании на занятия также смогут приходить и родители.

Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс

Елена Семенкович, заместитель директора СШ №3 Вилейки:
STEM-класс предполагает занятия на стыке наук: физики, трудового обучения, химии, английского языка, искусства. Он настраивает детей на умение работать в команде и больше погрузиться в информационные технологии, конструкторские способности свои. Попробовать что-то изобретать, что-то спроектировать.

Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс

Сейчас руководство школы разрабатывает график занятий: они будут бесплатными. Дети смогут приходить или после основных уроков в будние, или по субботам. Для изучения современных технологий выделили отдельный класс.

Science is fun! В Вилейке появится первый STEM-класс

Ремонт в помещении помогли сделать местные предприятия. Скоро здесь появится мебель: для удобства детей выбрали парты-трансформеры, которые подойдут как для обучения, так и для опытов.

Люди в материале: Елена Семенкович
 
 
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Новости Беларуси. Единственный в Вилейке STEM-класс скоро откроется на базе 3-й школы. Здесь дети смогут углубленно изучать физику, химию и робототехнику, а также...
 
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