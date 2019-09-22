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В рамках Всемирного дня без автомобиля почти 4500 белорусов отказались от машин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 4500 водителей 22 сентября отказались от машин и пользовались столичной подземкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В рамках Всемирного дня без автомобиля проехать в метро можно было бесплатно, показав водительское удостоверение.
А на Октябрьской для тех, кто предпочитает экологичный транспорт, прошло светофор-шоу, игры и конкурсы. Всемирный день без автомобиля проводят в 50 странах мира, Беларусь присоединилась к акции в 2008 году.
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Новости Беларуси. Почти 4500 водителей 22 сентября отказались от машин и пользовались столичной подземкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
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