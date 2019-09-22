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В рамках Всемирного дня без автомобиля почти 4500 белорусов отказались от машин

23.09.2019 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 4500 водителей 22 сентября отказались от машин и пользовались столичной подземкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В рамках Всемирного дня без автомобиля проехать в метро можно было бесплатно, показав водительское удостоверение.

В рамках Всемирного дня без автомобиля почти 4500 белорусов отказались от машин

А на Октябрьской для тех, кто предпочитает экологичный транспорт, прошло светофор-шоу, игры и конкурсы. Всемирный день без автомобиля проводят в 50 странах мира, Беларусь присоединилась к акции в 2008 году.

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Новости Беларуси. Почти 4500 водителей 22 сентября отказались от машин и пользовались столичной подземкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
 
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