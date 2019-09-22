|
Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во многих районах Беларуси предстоящей ночью прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На похолодание отреагировали коммунальные службы. Уже 23 сентября отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилёвской и Витебской областях. Батареи поэтапно начали включать в детских садах, школах и больницах.
Непогода на тёплую атмосферу в этом детском саду Витебска обычно влияет мало. Но градус за окном стал понижаться. Похолодало и в группе – детям приходилось утепляться дополнительно кофтами и жилетками.
В них уже не поактивничаешь. Сегодня в группе снова стало тепло – ещё до тихого часа включили отопление. Дети мигом начали отогреваться. Некоторые и вовсе отказались от свитеров
Валентина Лёля, воспитатель дошкольного центра развития ребенка №2 Витебска:
Заморозки обещают этой ночью во многих районах Беларуси. Коммунальные службы отреагировали незамедлительно. Сегодня отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилёвской и Витебской областях.
Батареи начали включать в детсадах, школах и больницах. Среди первоочередников на тепло – музеи и архивы. Шедевры мирового искусства капризные, как дети, а потому требуют особо тёплого отношения.
Виктор Млявый, главный энергетик Национального художественного музея Беларуси:
Даже морские пейзажи Айвазовского к повышенной влажности привередливы. От сырости начинают «хворать». Особо чувствительные картины специалисты, шутя, называют «хронический больной».
Эти шедевры чаще других бывают на реставрациях, и выставляются они только в родном зале.
Марина Мальгина, главный хранитель фонда Национального художественного музея Беларуси:
Одновременно с детскими садами, школами, музеями и медучреждениями тепло приходит в библиотеки. По нормативам отопление здесь включают, если среднесуточная температура пять дней держится на отметке не выше 10 градусов.
Если столбик термометра на пять суток опускается ниже 8 градусов, батареи становятся горячими в квартирах, общежитиях, гостиницах, бассейнах, банях и театрах.
В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?
В последнюю очередь отопление включают на предприятиях, в общественных и административных зданиях. Но все нормативы носят рекомендательный характер. Последнее слово – за властью на местах.
Вероника Гришкова, корреспондент:
В среднем на подключение отопления даётся 5 дней. Ещё 10 может занять наладка системы. Сроки известны. Остаётся лишь немного подождать. Хотя и сама мысль о том, что в доме скоро станет тепло, уже немного, но согревает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?
Новости Беларуси. Во многих районах Беларуси предстоящей ночью прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На похолодание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)