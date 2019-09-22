ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Машины всмятку, трещины в домах и земле: сильнейшее землетрясение сотрясло Албанию

23.09.2019 21:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Албании. В Албании от землетрясения пострадали около 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины всмятку, трещины в домах и земле: сильнейшее землетрясение сотрясло Албанию

Большинству из них потребовалась госпитализация. За последние дни на территории страны зафиксировано не менее 300 подземных толчков, максимальная магнитуда которых составляла 5 и 9.

Машины всмятку, трещины в домах и земле: сильнейшее землетрясение сотрясло Албанию

Частично разрушенными оказались более полутысячи зданий, в том числе школы, жилые дома и больницы. Во многих районах страны возникли проблемы с подачей электричества и водоснабжением.

Машины всмятку, трещины в домах и земле: сильнейшее землетрясение сотрясло Албанию

Подземные толчки также почувствовали жители Греции, Черногории и Северной Македонии. В Албании это землетрясение уже признано сильнейшим за последние 30 лет.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Албании. В Албании от землетрясения пострадали около 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинству из них потребовалась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, почему в Уручье воняет вода из-под крана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика