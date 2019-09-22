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Каштановую аллею в Минске теперь ещё засыпали щебнем. Что говорят минчане?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каштановая аллея на улице Филатова обрела новый облик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оригинальные лунки здесь начали делать еще на прошлой неделе. Такое дизайнерское решение благоустройства было необходимо, чтобы расширить пространство вокруг деревьев.
Поначалу лунки засыпали грунтом с семенами травянистых растений, а сейчас кое-где в качестве украшения появился щебень, так что зимой аллея тоже будет выглядеть аккуратно. Жители уже успели оценить новый дизайн.
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Новости Беларуси. Каштановая аллея на улице Филатова обрела новый облик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оригинальные лунки здесь начали...
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