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С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране уже убрано 40% витаминного урожая. 150 тысяч тонн овощей, включая теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершили уборку зелёного горошка, обработали почти половину площадей картофеля, на западе Беларуси приступили к заготовке сахарной свёклы.
Рубить капусту бригада Светланы Микулинской в этом году начала ещё в июне. От ультра ранней к сентябрю добрались до поздних сортов.
Светлана Микулинская, овощевод ОАО «Комбинат Восток»:
Из 50 гектаров капусты в этом хозяйстве убрана половина. Пока весь объём идёт напрямую в торговые сети, закладывать качаны на хранение планируют начать в середине октября.
Александр Добриян, корреспондент:
В таких масштабах слезоточивый овощ возделывают здесь уже порядка 10 лет. Нынешний год для лука был непростым. В этих условиях урожай в 230 центнеров с гектара агроном Виктория Щерба считает приемлемым.
Виктория Щерба, ведущий агроном ОАО «Комбинат Восток»:
Львиная доля лукового урожая – уже в хранилищах. А вот Игорь Гринько спешит убрать урожай сладкого перца. Нынешней ночью синоптики обещают первые серьёзные заморозки: всё что останется на поле, будет уже не спасти.
В целом дебютный для перца сезон овощевода порадовал.
Игорь Гринько, глава личного подсобного хозяйства:
Опыт с южной культурой оказался успешным не только у Игоря Гринько. В этом году в Беларуси промышленный урожай сладкого перца вплотную приблизился к 250 тоннам. Другими объёмами оперируют картофелеводы: хозяйства планируют получить свыше миллиона тонн «второго хлеба». Убрана почти половина урожая.
Виктор Мирчук, механизатор УП «Ляховичское-Агро»:
Урожай на загляденье. Свыше 300 центнеров с гектара. Такого богатого не припомнит даже механизатор со стажем в 25 лет. Виктор Мирчук вместе с коллегами приступил к уборке второго хлеба полторы недели назад. Почти половина уже лежит в хранилище. Картофель с наших полей сегодня активно покупают в Украине. Там слишком много пострадало от засухи.
Александр Шепелюк, заместитель директора УП «Ляховичское-Агро»:
В разгаре уборка и самого сладкого корнеплода. Свёклоуборочные комбайны уже прошли больше четверти всех площадей. Одни из самых больших показателей по выращиванию этой культуры традиционно в Гродненской области. Не отстаёт и урожайность: до 72 тонн с гектара, с сахаристостью свыше 16 %. Урожая удалось добиться несмотря на летнюю засуху, ведь в хозяйстве подстраиваются под изменения климата – свёклу весной посеяли раньше обычного.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Самую позднюю сельскохозяйственную культуру будут убирать до ноября. В целом, как отметили в Минсельхозпроде, уборка овощей будет завершена в оптимальные агротехнические сроки. На данный момент для этого есть всё необходимое.
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Новости Беларуси. В стране уже убрано 40% витаминного урожая. 150 тысяч тонн овощей, включая теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершили уборку...
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