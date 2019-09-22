ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

23.09.2019 20:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране уже убрано 40% витаминного урожая. 150 тысяч тонн овощей, включая теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершили уборку зелёного горошка, обработали почти половину площадей картофеля, на западе Беларуси приступили к заготовке сахарной свёклы.

Общая картина – в материале Александра Добрияна.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Рубить капусту бригада Светланы Микулинской в этом году начала ещё в июне. От ультра ранней к сентябрю добрались до поздних сортов.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Светлана Микулинская, овощевод ОАО «Комбинат Восток»:
Капуста хорошая, круглая, крепенькая. С этого качана на всю семью можно наделать кастрюлю голубцов.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Из 50 гектаров капусты в этом хозяйстве убрана половина. Пока весь объём идёт напрямую в торговые сети, закладывать качаны на хранение планируют начать в середине октября.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Александр Добриян, корреспондент:
Гомельский район один из самых овощных в стране. Витаминные грядки здесь занимают почти 800 гектаров. Хозяйства выращивают десятки культур: от традиционных моркови и капусты до спаржевой фасоли и сладкого перца. Но у лука в Гомельской области особый статус. На эту культуру приходится треть овощных площадей. 

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

В таких масштабах слезоточивый овощ возделывают здесь уже порядка 10 лет. Нынешний год для лука был непростым. В этих условиях урожай в 230 центнеров с гектара агроном Виктория Щерба считает приемлемым.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Виктория Щерба, ведущий агроном ОАО «Комбинат Восток»:
Погодные условия нам позволили собрать очень даже сухой и хороший лук. При наших технологиях в хранилище он пролежит до мая в таком же виде.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Львиная доля лукового урожая – уже в хранилищах. А вот Игорь Гринько спешит убрать урожай сладкого перца. Нынешней ночью синоптики обещают первые серьёзные заморозки: всё что останется на поле, будет уже не спасти.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

В целом дебютный для перца сезон овощевода порадовал.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Игорь Гринько, глава личного подсобного хозяйства:
Если в южных районах Росси получают до 120 тонн с гектара, мы 40-50 получили. Культура интересная, новая. Будем заниматься дальше.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Опыт с южной культурой оказался успешным не только у Игоря Гринько. В этом году в Беларуси промышленный урожай сладкого перца вплотную приблизился к 250 тоннам. Другими объёмами оперируют картофелеводы: хозяйства планируют получить свыше миллиона тонн «второго хлеба». Убрана почти половина урожая. 

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Виктор Мирчук, механизатор УП «Ляховичское-Агро»:
Накапываем за день 100-120 тонн. Бункер набираем за 5- 7 минут максимум. Вот, смотрите, какой картофель в этом году у нас вырос.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Урожай на загляденье. Свыше 300 центнеров с гектара. Такого богатого не припомнит даже механизатор со стажем в 25 лет. Виктор Мирчук вместе с коллегами приступил к уборке второго хлеба полторы недели назад. Почти половина уже лежит в хранилище. Картофель с наших полей сегодня активно покупают в Украине. Там слишком много пострадало от засухи.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Александр Шепелюк, заместитель директора УП «Ляховичское-Агро»:
Сейчас вот занимаемся копкой картошки, параллельно идет ее сортировка. Закладываем на семена. Идет реализация картошки на внутренний рынок для закладки в стабилизационные фонды. Также реализуем картошку на экспорт.
С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

В разгаре уборка и самого сладкого корнеплода. Свёклоуборочные комбайны уже прошли больше четверти всех площадей. Одни из самых больших показателей по выращиванию этой культуры традиционно в Гродненской области. Не отстаёт и урожайность: до 72 тонн с гектара, с сахаристостью свыше 16 %. Урожая удалось добиться несмотря на летнюю засуху, ведь в хозяйстве подстраиваются под изменения климата – свёклу весной посеяли раньше обычного.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Неплохой показатель, с учётом того, что погодные условия этим летом нас не баловали. Отсутствие достаточного количества осадков не могло не сказаться на производстве сахарной свёклы, конечно. Но тем не менее, мы довольны.

С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Самую позднюю сельскохозяйственную культуру будут убирать до ноября. В целом, как отметили в Минсельхозпроде, уборка овощей будет завершена в оптимальные агротехнические сроки. На данный момент для этого есть всё необходимое.

Люди в материале: Алесандр Добриян, Игорь Гринько, Александр Шепелюк, Светлана Микулинская, Геннадий Эйсмонт
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В стране уже убрано 40% витаминного урожая. 150 тысяч тонн овощей, включая теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершили уборку...
 
Новости дня
Новости разные
 
День без автомобиля: в Минске водители пересели на велосипеды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика