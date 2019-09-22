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Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женские «Цмоки» – обладатели Кубка Беларуси 2019. Столичная команда уже в пятый раз завоевывает трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В полуфинале подопечные Андрея Вавлева были сильнее «Горизонта» – 62:57, а накануне в титульном противостоянии уверенно обыграли гродненскую «Олимпию». С самого начала «драконши» повели в счете и к большому перерыву вели плюс 13 – 43:30, а к концовке встречи и вовсе нарастили преимущество.
Итоговые цифры – 73:51 в пользу минчанок. Несмотря на победу, главный тренер «Цмоков» остался недоволен игрой своих спортсменок.
Ксения Вабищевич, игрок женской команды «Цмоки-Минск»:
Екатерина Карпук, игрок БК «Олимпия»:
В борьбе за бронзу «Горизонт» не оставил шанса гомельским «Рысям» – 83:41. После финальной игры были отмечены лучшие игроки турнира. Одера Чидом из «Цмоков» стала MVP Кубка, ее партнерша по команде – Рэйчел Териот была отмечена как лучший защитник.
У Дженей Смит из «Горизонта» сразу два признания – она получила приз зрительских симпатий и стала лучшей центровой. У «Олимпии» отличились Надежда Надежко – она стала успешнее всех в нападении, а Юлия Василевич получила награду лучшего молодого игрока.
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Новости Беларуси. Женские «Цмоки» – обладатели Кубка Беларуси 2019. Столичная команда уже в пятый раз завоевывает трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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