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Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»

23.09.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женские «Цмоки» – обладатели Кубка Беларуси 2019. Столичная команда уже в пятый раз завоевывает трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»

В полуфинале подопечные Андрея Вавлева были сильнее «Горизонта» – 62:57, а накануне в титульном противостоянии уверенно обыграли гродненскую «Олимпию». С самого начала «драконши» повели в счете и к большому перерыву вели плюс 13 – 43:30, а к концовке встречи и вовсе нарастили преимущество.

Итоговые цифры – 73:51 в пользу минчанок. Несмотря на победу, главный тренер «Цмоков» остался недоволен игрой своих спортсменок.

Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»
Андрей Вавлев, главный тренер женской команды «Цмоки-Минск»:
Победы сильно не надоедают, бывает, игра не радует. Вопросов много по защите, пока мы близко не приближаемся к той игре, которую в конце сезона показывали. Куча вопросов: и по коммуникации в защите, и по подбору, и по первой передаче, и по движению мяча в нападении. Уснуть можно, так как мы играем.

Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»

Ксения Вабищевич, игрок женской команды «Цмоки-Минск»:
Чемпионат Беларуси, Кубок , понятное дело, что мы должны брать первое место, но у нас есть еще Восточноевропейская лига и еврокубок, там мы должны что-то показывать. Там уровень должен быть намного серьезнее, чем тут. Поэтому надо стараться играть лучше, чем мы показали себя тут.

Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»

Екатерина Карпук, игрок БК «Олимпия»:
В принципе, мы понимаем, что немного слабее и только начали тренироваться. Знаем, над чем работать теперь, будем смотреть игры и делать выводы, чтобы в сезоне дать бой.

В борьбе за бронзу «Горизонт» не оставил шанса гомельским «Рысям» – 83:41. После финальной игры были отмечены лучшие игроки турнира. Одера Чидом из «Цмоков» стала MVP Кубка, ее партнерша по команде – Рэйчел Териот была отмечена как лучший защитник.

Андрей Вавлев об игре женских «Цмоков»: «Уснуть можно!»

У Дженей Смит из «Горизонта» сразу два признания – она получила приз зрительских симпатий и стала лучшей центровой. У «Олимпии» отличились Надежда Надежко – она стала успешнее всех в нападении, а Юлия Василевич получила награду лучшего молодого игрока.

Люди в материале: Андрей Вавлев, Ксения Вабищевич, Екатерина Карпук
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женские «Цмоки» – обладатели Кубка Беларуси 2019. Столичная команда уже в пятый раз завоевывает трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
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