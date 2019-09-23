Подготовка к зиме: осенняя подрезка растений

Источник материала: Tut.by



Вот и прошло красное лето, а вместе с ним закончился и дачный сезон. Однако не спешите закрывать его заблаговременно. У дачников еще остались важные дела, одним из которых является осенняя обрезка деревьев. На первый взгляд кажется, что люди подстригают растительность в саду для собственного удовольствия. Однако это совсем не так. Насаждения нуждаются в подрезке не столько ради красоты, сколько для пользы. Теперь только остается разобраться, что резать, зачем, когда.

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Советы садового «парикмахера»





На самом деле, в саду открывается широкое поле деятельности. Чтобы ваш ландшафтный дизайн радовал весной, следует учесть, что почти каждому садовому жителю необходима если не конкретная стрижка, то хотя бы минимальное подравнивание.

Для одних представителей флоры этот процесс необходим как подготовка к испытаниям холодом. Других нужно избавить от лишней «шевелюры», чтобы предотвратить возможность развития вредителей и болезней. Третьи ждут вмешательства садовника для очистки от стихийных происков погоды.

Осенняя обрезка деревьев будет наиболее эффективной, если проводить ее сразу после листопада. Именно в этот период прекращается движение сока, растительность переходят в фазу покоя. Закончить работы нужно к наступлению морозов. Если соблюдать эти сроки, то чистка не ослабит садовых обитателей, а защитит их иммунную систему.

Однако сильно усердствовать тоже не стоит. Удалять сломанные или высохшие ветви нужно так, чтобы живой организм не подвергался сильному стрессу.

Каждому — свое





Опытные садоводы отмечают, что осенняя обрезка деревьев не проводится «под одну гребенку, а «причесывают» всех по-разному. К примеру, чайно-гибридная или английская роза растет до конца октября. Такие виды требуют обрезки до вызревшей древесины. В противном случае, при внезапных заморозках молодые отростки повредятся, взорвутся, загниют. Почвопокровные, а также парковые сорта лучше оставить до весны.

Если на участке есть куст пионов, его необходимо внимательно осмотреть на наличие грибков. Когда обнаружились поврежденные участки, растение нужно обрезать, затем обработать противогрибковыми препаратами. При отсутствии очагов — оставить зимовать так, как есть.

Грибковые споры легко переносят холод. Зато весной они обязательно активируются, начнут наступление. Вот тогда наступает самое время борьбы с грибком, причем на всей территории сада.

Что касается растительности, у которой сокодвижение начинается очень рано, к примеру — клена. Проснувшись весной, он может истечь соком во время подрезки веток. Поэтому с растениями такого типа стараются выполнять все манипуляции в летнюю пору.

Рододендроны вообще не стоит трогать. Кустарник цветет на прошлогодних побегах, так что старые ветки срезать не стоит, иначе цветы не появятся. Не рекомендуется подстригать газон. Лучше убрать пожухлую траву и сухие листья, и до весны о нем забыть.

А вот что необходимо сделать — подкормить сад и обязательно усиленно полить его. Очень важно, чтобы садовые жители ушли на зимовку напитанные водой и полезными веществами. Практичнее всего приобрести в специализированном магазине осенние удобрения, затем чаще поливать ими дачный участок.

Санитарная обрезка растений





Чтобы избавиться от больных, засохших или сломанных частей растительности, выполняют санитарное мероприятие — чистку. При этом удаляют сухие и вросшие ветви, побеги, переплетенные между собой. Избавляются от участков, поврежденных насекомыми и грызунами, зараженных грибком. Спиливанию подлежат усыхающие, сухие, сгнившие ветки.

Однако лиственные породы, за исключением клена, не рекомендуется подвергать этой процедуре. Все равно зимой хрупкая древесина сломается под порывами ветра либо слоем снега.

А вот хвойные потребуют тщательной очистки от высохшей хвои, а также обработки от грибков. Иногда представители хвойных пород уходят в зиму зелеными и пушистыми, а выходят — пожухлыми и облезлыми. Это поражение грибковыми бактериями, которые даже под снегом и при минусовой температуре, поедают древесину.

Чтобы ваш участок всегда был привлекательным и ухоженным, осенняя обрезка деревьев должна быть выполнена по всем правилам. Найти все необходимое для ухода за садом и огородом поможет каталог TAM.BY .