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Ночные заморозки и теплая погода днем ожидаются в ближайшие дни в Беларуси
Источник материала: БДГ
Во многих районах температура ночью опустится до 0… -3 градусов, преимущественно без осадков.
Завтра, 24 сентября, ночью во многих районах будут заморозки 0..-4°С, местами +1..+4°С. Днем будет довольно тепло: +8..+16°С.
25 сентября ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами +1..+6°С. Днем ожидается +8..+17°С,
26 сентября по юго-западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура минимальная ночью +1..+8°С, по юго-западу до +10°С, однако местами по северо-востоку заморозки до 0..-3°С. Днем ожидается +10..+18°С.
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Во многих районах температура ночью опустится до 0… -3 градусов, преимущественно без осадков. Завтра, 24 сентября, ночью во многих районах будут заморозки 0..-4°С,...
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