Ночные заморозки и теплая погода днем ожидаются в ближайшие дни в Беларуси

Во многих районах температура ночью опустится до 0… -3 градусов, преимущественно без осадков.

Завтра, 24 сентября, ночью во многих районах будут заморозки 0..-4°С, местами +1..+4°С. Днем будет довольно тепло: +8..+16°С.

25 сентября ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами +1..+6°С. Днем ожидается +8..+17°С, сообщает Белгидромет.

26 сентября по юго-западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура минимальная ночью +1..+8°С, по юго-западу до +10°С, однако местами по северо-востоку заморозки до 0..-3°С. Днем ожидается +10..+18°С.