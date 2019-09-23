ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» разгромило финский «Йокерит»

23.09.2019 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кто только во время предсезонной подготовки не критиковал столичное хоккейное «Динамо»! Но, по правде говоря, было за что. «Зубры» выдали ужасную серию поражений, которая едва не достигла двузначной цифры, передает "Белсат".

Прогуляли «бело-голубые» и на самом старте в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, однако затем прорвало. В очередном туре «Динамо» нокаутировало финский «Йокерит», и уместно было вспомнить знаменитую песню группы «Чайф»: «Какая боль, какая боль…»

При поддержке почти битком забитой «Минск-Арены» «Динамо» устроило довольно неожиданный разгром приезжей команды с крупным счетом 5:0.

Артем Демков, нападающий ХК «Динамо» (Минск):

«Это наш план на игру, тренер сказал, что мы очень хорошо отыграли первый период, были голевые моменты, выглядели лучше соперника. В третьем периоде уже реализовали свои моменты».


Хоккеисты с начала игры были заряжены на большие скорости, имели возможности счет открыть, однако на перерыв команды ушли со стартовыми нулями на табло. Следующая 20-минутка уже почти расставила все точки над «І», когда «зубры» усилиями Готовца, Пулккинена и Андрея Костицына сделали счет 3:0.

Крейг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

«Я знаю Лаури на уровне сборных, на международном уровне, знаю его команды, которые в принципе выглядят одинаково: с хорошим опытом, хорошо натренированы, поэтому мы знали, что ждет нас в этом поединке. Я знал, что «Динамо» нужно быть очень терпеливым и дисциплинированным, чтобы добиться положительного результата. Я думаю, мы это доказали, хоккеисты играли с большим желанием на протяжении всех 60 минут. Также отмечу наши действия в большинстве, они мне очень понравились».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто только во время предсезонной подготовки не критиковал столичное хоккейное «Динамо»! Но, по правде говоря, было за что. «Зубры» выдали ужасную серию поражений,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовка к зиме: осенняя подрезка растений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика