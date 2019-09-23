На могиле Анатолия Капского освятили памятник









Основатель и первый председатель правления клуба похоронен в деревне Демидовка Борисовского района. Памятник был создан скульптором Николаем Капшаем. В нем можно увидеть очертания "Борисов-Арены", построенной по инициативе Капского.





В памятнике были отражены "основные увлечения, достижения, жизненные ценности и принципы Анатолия Капского", информирует fcbate.by.





Анатолий Капский умер год назад в возрасте 52 лет. Он был бессменным руководителем клуба с 1996 года. Благодаря энергии и таланту Капского БАТЭ не только стал лидером белорусского футбола, но и регулярно выступал в еврокубках.