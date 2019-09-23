ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На могиле Анатолия Капского освятили памятник

23.09.2019 21:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Состоялось освящение памятника на могиле Анатолия Капского, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Основатель и первый председатель правления клуба похоронен в деревне Демидовка Борисовского района. Памятник был создан скульптором Николаем Капшаем. В нем можно увидеть очертания "Борисов-Арены", построенной по инициативе Капского.

В памятнике были отражены "основные увлечения, достижения, жизненные ценности и принципы Анатолия Капского", информирует fcbate.by.

Анатолий Капский умер год назад в возрасте 52 лет. Он был бессменным руководителем клуба с 1996 года. Благодаря энергии и таланту Капского БАТЭ не только стал лидером белорусского футбола, но и регулярно выступал в еврокубках.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялось освящение памятника на могиле Анатолия Капского, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь снизит на 30% выбросы парниковых газов за 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика