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США отменит визы для граждан Польши

23.09.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальное приглашение Польши в безвизовую программу может быть озвучено уже 30 сентября этого года, когда в США заканчивается бюджетный год.

Существует вероятность, что на Пасху в следующем году поляки смогут посещать США без виз, сообщает "Белсат" со ссылкой на onet.pl

«После того, как страну пригласят в безвизовую программу, будет проведена административная процедура, после которой визы будут отменены. Обычно это занимает 3-5 месяцев, но каждая страна имеет свои особенности», – такую информацию получил портал onet.pl в посольстве США.

По данным СМИ, о вступлении Польши в программу отмены виз должен был объявить Дональд Трамп во время своего визита в Польшу во время 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако президент США в последний момент отменил визит, и вице-президент Майк Пенс, который его заменил, не стал комментировать этот вопрос.


Отмена виз для Польши позволит гражданам страны посещать США на срок до 90 дней. Однако те граждане, которые после 1 марта 2011 года посещали Северную Корею, Иран, Ирак, Ливию, Сомали, Судан и Сирию не смогут участвовать в безвизовой программе. Эти люди должны будут подать заявление на визу на условиях, которые существовали и раньше.


Хорошие новости о визах есть и для граждан Беларуси. На прошлой неделе Европейская комиссия вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета Евросоюза.

Беларусь же уже завершила внутригосударственные процедуры в отношении соглашений с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.
 
 
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Официальное приглашение Польши в безвизовую программу может быть озвучено уже 30 сентября этого года, когда в США заканчивается бюджетный год.
 
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