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Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом
Источник материала: Партизан
Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов.
Соответствующий указ подписан 23 сентября, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Певицу наградили за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.
Ранее во время выступлений в Беларуси российской певице в Витебске подарили вышиванки и ее родословную на белорусском языке.
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Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов.
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