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Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом

23.09.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов.

Соответствующий указ подписан 23 сентября, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Певицу наградили за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Ранее во время выступлений в Беларуси российской певице в Витебске подарили вышиванки и ее родословную на белорусском языке.
 
Теги: Витебск
 
 
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Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов.
 
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