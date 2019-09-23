ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФИФА выбрала лучший гол года

23.09.2019 20:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время гала-вечера церемонии ФИФА The Best-2019 был выбран лучший мяч по итогам 2019 года. Автору супергола вручается приз Пушкаша.

Победителем стал футболист венгерского «Дебрецена» Даниэль Жори, пишет "Наша Нива".

Он забил в матче внутреннего первенства против «Ференцвароша».

Жори в борьбе за эту награду опередил Лионеля Месси («Барселона») и Хуана Кинтеро («Ривер Плейт»).

В прошлый раз Премию Пушкаша выиграл лидер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время гала-вечера церемонии ФИФА The Best-2019 был выбран лучший мяч по итогам 2019 года. Автору супергола вручается приз Пушкаша.
 
Новости дня
Новости разные
 
С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика