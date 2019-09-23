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ФИФА выбрала лучший гол года
Источник материала: Партизан
Во время гала-вечера церемонии ФИФА The Best-2019 был выбран лучший мяч по итогам 2019 года. Автору супергола вручается приз Пушкаша.
Победителем стал футболист венгерского «Дебрецена» Даниэль Жори, пишет
Он забил в матче внутреннего первенства против «Ференцвароша».
Жори в борьбе за эту награду опередил Лионеля Месси («Барселона») и Хуана Кинтеро («Ривер Плейт»).
В прошлый раз Премию Пушкаша выиграл лидер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах.
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Во время гала-вечера церемонии ФИФА The Best-2019 был выбран лучший мяч по итогам 2019 года. Автору супергола вручается приз Пушкаша.
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