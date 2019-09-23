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Из заявления Александра Лукашенко: у Беларуси есть ракета средней дальности. Эксперт: Это фигура речи

23.09.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. Правда, эти слова - скорей фигура речи, имеющая мало отношения к реальности. По крайней мере сейчас.

Из заявления Александра Лукашенко: у Беларуси есть ракета средней дальности. Эксперт: Это фигура речи
"Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены", - подчеркнул белорусский руководитель.

Военный обозреватель Александр Алесин объяснил «Белорусскому партизану», о какой «ракете средней дальности» и «более мощном оружии» шла речь. 

- Это фигура речи, образное выражение президента. 

Беларусь не может делать ракеты средней дальности – от 1500 до 5500 километров. А меньшей дальности – от 500 километров. Раз Лукашенко пообещал, что страна не выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это значит, что мы взяли на себя обязательство не производить такие системы оружия и не размещать на своей территории. Пока - как выразился Лукашенко.

Белорусский руководитель имел в виду новые боеприпасы для ракетного комплекса “Полонез”, о которых впервые было заявлено в 2017 году на выставке MILEX-2017. На выставке была представлена ракета М-20, прототипом которой послужила китайская система Дунфэн-12. Китай продает эту систему с дальностью 280 километров, а у самих она действует на расстояние до 400 километров.

Международные соглашения о контроле над экспортом ракетных вооружений запрещают поставки ракет с дальностью стрельбы свыше 300 километров. Но с оговоркой: если страна, как Беларусь, сама производит ракетное вооружение и придерживается Договора РСМД, то может сделать ракету дальностью 500 километров – и не больше.

Со слов Лукашенко похоже, что такую возможность мы уже реализовали: с 2017 года с помощью Китая мы изготовили эту ракету. Вопрос: где испытывать будем? Возможно, в Казахстане или в Китае. Именно об этой ракете говорил Лукашенко как о «ракете средней дальности». На самом деле по дальности - это оперативно-тактическая ракета. Насколько можно судить, в ракете стоит китайский двигатель, а системы наведения, прицеливания, управления – все белорусское. А запускаться эта ракета будет со стандартной пусковой установки «Полонез».

 - Лукашенко подчеркнул, что в планах – разработка более мощного оружия. О чем речь?

- ДРСМД не распространялся на ракеты воздушного и морского базирования. В Беларуси моря нет, значит, возможно речь идет о строительстве крылатой ракеты воздушного базирования. Был разговор о создании крылатой ракеты наземного базирования – так называемый «Аист» с использованием украинских наработок. Но, учитывая, что Украина продала ряд советских крылатых ракет Ирану и Китаю, может случиться так, что и новая ракета окажется из Китая. А поскольку ограничений на ракеты воздушного базирования нет, то она может иметь дальность и свыше 500 километров. 


Дело в том, что ракета, которая стартует с самолета, изначально имеет большую дальность - ей не нужны ускорители. Когда ракета стартует с земли, для придания начального ускорения нужен пороховой или другой ускоритель. При одинаковом весе ракета воздушного базирования имеет большую дальность. Если речь идет про китайские советские ракеты, то дальность их действия – до 2500 километров. Но я не утверждаю, просто напоминаю про потенциальные характеристики.

Именно эти ракеты мы могли бы адаптировать к Су-30, которые скоро должны поступить на вооружение нашей армии. Получив Су-30, мы сможем прицепить к ним более мощную ракету. 

- Лукашенко сегодня выразил удовлетворение деятельностью Государственного военно-промышленного комитета?

- Главный лозунг ГВПК – прибыль, экспортная выручка. Экспорт растет, выручка растет. Более того, предполагают за счет экспорта военного имущества, технологий, оружия спонсировать белорусскую армию, которая сидит на достаточно скромном пайке. Поэтому успехи ВПК радуют Лукашенко.

А эскалация холодной войны между США и Россией откроет новые перспективы перед белорусским ВПК: многие страны, которые не захотят примыкать ни к одной из сторон конфликта, возжелают покупать оружие в Беларуси, которая не станет предъявлять никаких претензий. Штаты намекают «последствиями» за покупку российского оружия, россияне тоже не слишком привечают покупателей американского оружия, а Беларусь не станет никому предъявлять претензий.
 
- Значит, холодная война открывает перед Беларусью новые возможности на рынке торговли вооружениями?

- Конечно. Я не удивлюсь, если страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар) могут обратиться к Беларуси за средствами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы. 

Нехорошо наживаться на вооружениях, но, как говорят, деньги не пахнут. 
 
 
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Лукашенко на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко напомнил, что в Беларуси уже создали ракету средней...
 
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