ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В два раза выше пирамиды Хеопса. NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида

24.09.2019 01:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крупный астероид приблизится к Земле 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).


Фото: pixabay.com

Согласно данным NASA, диаметр астероида 523 934 (1998 FF14) ориентировочно составляет от 190 до 430 метров, что в два с лишним раза превышает высоту знаменитой пирамиды Хеопса (Великой пирамиды Гизы) (138,8 м). Ожидается, что астероид пролетит на расстоянии около 4,2 млн км от Земли.

В августе NASA сообщало о приближении к Земле двух крупных астероидов. Согласно данным агентства, диаметр одного из них должен был составить от 290 до 650 м, второго — от 120 до 260 м. Ранее NASA предупреждало о приближении к планете «потенциально опасного» астероида, превосходящего по размерам пирамиду Хеопса. По данным агентства, его диаметр составлял 160 м.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным NASA, диаметр астероида 523 934 (1998 FF14) ориентировочно составляет от 190 до 430 метров, что в два с лишним раза превышает высоту знаменитой пирамиды Хеопса...
 
Новости дня
Новости разные
 
18-летний венгр забил самый красивый гол года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика