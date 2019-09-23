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Горячую обкатку первого энергоблока БелАЭС начнут в середине октября

24.09.2019 00:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Горячую обкатку первого энергоблока БелАЭС начнут в середине октября

На БелАЭС начали подготовку первого энергоблока к горячей обкатке, которая намечена на середину октября. На данном этапе завершены технологические операции по пробному набору вакуума.

Как сообщили "Ежедневнику" в дирекции строительства БелАЭС, специалисты успешно завершили технологические операции по пробному набору вакуума в конденсаторе турбоагрегата пускового энергоблока №1 Белорусской АЭС, который проводится в рамках подготовки энергоблока к этапу горячей обкатки.

«Процесс набора вакуума – это поэтапное снижение давления в конденсаторной группе турбоагрегата, состоящей из четырех корпусов, до необходимого уровня разрежения, - пояснил суть процесса заместитель директора по тепломонтажным работам турбинного отделения и общестанционных систем Представительства АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь Максим Богачко. - Это важнейшая пусконаладочная операция проводится с целью подтверждения работоспособности систем машинного зала, герметичности вакуумной системы турбоустановки и готовности турбины к приему пара. Полученный высокий результат стал итогом слаженной работы единой команды в составе монтажников, персонала заказчика, пусконаладочной организации и генподрядчика».

Вакуум - один из основных параметров, влияющих на экономичность и эффективность работы турбоустановки, его наличие - обязательное условие, для обеспечения выхода на рабочие параметры энергоблока в целом. Контроль уровня вакуума и поддержание его в пределах, установленных эксплуатационной инструкцией, является обязательным на протяжении всего периода работы энергоблока.

«Пробный набор вакуума проводится в рамках подготовки энергоблока к этапу горячей обкатки, который планируется начать в середине октября», - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

 
 
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На БелАЭС начали подготовку первого энергоблока к горячей обкатке, которая намечена на середину октября. На данном этапе завершены технологические операции по...
 
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