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На стоянке у нового автовокзала повредили автомобиль. Владелец ищет очевидцев
24.09.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23.09.2019 в период времени с 14.00 до 20.00 на стоянке у нового автовокзала под путепроводом был сильно поврежден автомобиль Volkswagen vento.
Если кто-нибудь видел что-то, просьба сообщить по телефону +375297577459.
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