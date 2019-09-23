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В армию уходит мальчишка, а возвращается — мужчина. Николай Алексеевич рассказал, как служит в ВС
24.09.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Каждому молодому человеку, прошедшему срочную военную службу, Вооруженные Силы дают что-то свое. Кто-то становится более дисциплинированным, кто-то — более ответственным, кто-то — более самостоятельным, кто-то приводит себя в хорошую физическую форму. В общем, в армию уходит мальчишка, а возвращается — мужчина. Такими словами встретили рядового Николая Алексеевича родные, когда он приехал в отпуск в родной город Кобрин.
До призыва на срочную военную службу Николай Алексеевич окончил Дрогичинский Областной Аграрно-Производственный Профессиональный Лицей. Плюс к тому прошел обучение в автошколе, получил водительское удостоверение категории С. И это предопределило военно-учетную специальность будущего военнослужащего — он водитель отделения боевого управления. Также окончил Брестское Областное Училище Олимпийского Резерва. С самого детства увлекался боксом. Неоднократно принимал участия в соревнованиях различного уровня, занимал призовые места.
В 2014 году на Республиканских соревнованиях по боксу выполнил спортивный разряд – Кандидат в Мастера Спорта.
За период военной службы также принимал активное участие в соревнованиях Военно-Воздушных Сил и войск Противовоздушной обороны. В 2018 году на данных соревнованиях занял 2 место по рукопашному бою, после чего принимал участие в Чемпионате Вооруженных Сил по данному виду спорта.
Николай проходит срочную военную службу на 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка.
— За прошедший год я освоил свою должность «водитель». Поначалу было непросто. Самыми трудными оказались первые дни. К счастью, адаптация прошла быстро. В чем, на мой взгляд, большая заслуга наших командиров и старших товарищей, которые обучали новое пополнение всем премудростям армейской жизни.
— Об армии мне немало рассказывали мои дедушка и папа, в свое время также проходившие срочную военную службу, — поделился Николай. — И я рад, что мои ожидания оправдались и мне повезло служить в 115 полку. Я стал по-взрослому смотреть на жизнь, да и в характере произошли изменения в лучшую сторону.
Ребятам, которым еще предстоит влиться в солдатский строй, хочу дать совет: срочная военная служба — это период самосовершенствования в физическом, психологическом, образовательном плане.
— Когда уходил служить, отец меня напутствовал, что за полтора года я должен возмужать, — сообщил солдат. — Во время недавнего отпуска вся родня в один голос заметила: «Другим сделался наш Колька. Совсем взрослый».
— Моя специальность предполагает работу с автомашинами. А для этого нужны определенные знания, умения и навыки, — подчеркнул рядовой Николай Алексеевич. — В ходе службы я досконально освоил все операции, которые необходимы для качественного обслуживания автомобиля. Сейчас 1 зенитный ракетный дивизион готовится к переводу автомобилей на зимний период эксплуатации.
Иван Аникеев, заместитель командира
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