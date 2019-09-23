В армию уходит мальчишка, а возвращается — мужчина. Николай Алексеевич рассказал, как служит в ВС

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждому молодому человеку, прошедшему срочную военную службу, Вооруженные Силы дают что-то свое. Кто-то становится более дисциплинированным, кто-то — более ответственным, кто-то — более самостоятельным, кто-то приводит себя в хорошую физическую форму. В общем, в армию уходит мальчишка, а возвращается — мужчина. Такими словами встретили рядового Николая Алексеевича родные, когда он приехал в отпуск в родной город Кобрин.





До призыва на срочную военную службу Николай Алексеевич окончил Дрогичинский Областной Аграрно-Производственный Профессиональный Лицей. Плюс к тому прошел обучение в автошколе, получил водительское удостоверение категории С. И это предопределило военно-учетную специальность будущего военнослужащего — он водитель отделения боевого управления. Также окончил Брестское Областное Училище Олимпийского Резерва. С самого детства увлекался боксом. Неоднократно принимал участия в соревнованиях различного уровня, занимал призовые места.





В 2014 году на Республиканских соревнованиях по боксу выполнил спортивный разряд – Кандидат в Мастера Спорта.

За период военной службы также принимал активное участие в соревнованиях Военно-Воздушных Сил и войск Противовоздушной обороны. В 2018 году на данных соревнованиях занял 2 место по рукопашному бою, после чего принимал участие в Чемпионате Вооруженных Сил по данному виду спорта.

Николай проходит срочную военную службу на 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка.





— За прошедший год я освоил свою должность «водитель». Поначалу было непросто. Самыми трудными оказались первые дни. К счастью, адаптация прошла быстро. В чем, на мой взгляд, большая заслуга наших командиров и старших товарищей, которые обучали новое пополнение всем премудростям армейской жизни.

— Об армии мне немало рассказывали мои дедушка и папа, в свое время также проходившие срочную военную службу, — поделился Николай. — И я рад, что мои ожидания оправдались и мне повезло служить в 115 полку. Я стал по-взрослому смотреть на жизнь, да и в характере произошли изменения в лучшую сторону.

Ребятам, которым еще предстоит влиться в солдатский строй, хочу дать совет: срочная военная служба — это период самосовершенствования в физическом, психологическом, образовательном плане.

— Когда уходил служить, отец меня напутствовал, что за полтора года я должен возмужать, — сообщил солдат. — Во время недавнего отпуска вся родня в один голос заметила: «Другим сделался наш Колька. Совсем взрослый».

— Моя специальность предполагает работу с автомашинами. А для этого нужны определенные знания, умения и навыки, — подчеркнул рядовой Николай Алексеевич. — В ходе службы я досконально освоил все операции, которые необходимы для качественного обслуживания автомобиля. Сейчас 1 зенитный ракетный дивизион готовится к переводу автомобилей на зимний период эксплуатации.

— Поскольку мне осталось служить менее полугода, за эти месяцы я бы хотел еще больше поднатореть в автомобильном деле, которое мне очень интересно. Ну а после увольнения в запас расставаться с Вооруженными Силами не собираюсь. В моих планах — продолжить службу по контракту и дослужиться до офицерских погон. Ибо каждый день все больше убеждаюсь, что военная служба — это мое призвание, — сказал с улыбкой рядовой Николай Алексеевич.

Иван Аникеев, заместитель командира

дивизиона по идеологической работе, ст. лейтенант